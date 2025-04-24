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"Мирний план" Трампа зазнає провалу: в The Economist назвали головну проблему

Андрій Ганчук
24 квітня 2025, 19:00
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"План" Трампа не влаштовує і агресора Росію на чолі з Путіним, пишуть журналісти.
'Мирний план' Трампа зазнає провалу: в The Economist назвали головну проблему
У Трампа не пропонують жодних гарантій безпеки Україні після завершення війни - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

  • Ініціативи Трампа не влаштовують нікого
  • Ніхто так і не підтримав "план" Трампа щодо України
  • Віткофф буде вмовляти Путін підтримати "план" Трампа

Американський президент Дональд Трамп намагається просунути свій так званий мирний план, проте ані Україна, ані Росія, ані європейські країни не зацікавлені в реалізації такого механізму.

Чому ніхто не зацікавлений в ініціативі Трампа

У матеріалі The Economist йдеться про те, що пропозиції Трампа передбачають "винагороду" для Росії у вигляді формального визнання анексії Криму, припинення санкцій та обіцянку невступу України до НАТО.

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Натомість Штати не пропонують Україні жодних гарантій безпеки і навіть підтримки механізмів, які висуває Європа.

Крім того, такий "план" не потрібен і Путіну.

"Він (план Трампа, - ред.) не може дати Путіну всього, чого той хоче. Немає офіційного визнання його анексії чотирьох українських областей, які Росія зараз частково окупує. І, згідно з повідомленнями, що просочилися, немає жодного ухвалення російських вимог щодо накладення обмежень на збройні сили України після набуття чинності будь-якої мирної угоди", - зазначили журналісти.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Коротко про передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Україна не визнає Крим "російським"

У статті також акцентується увага на тому, що поки ніхто не схвалив пропозиції Трампа. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Київ не визнає окупацію Криму Російською Федерацією.

Крім того, країни Європи не хочуть підривати позиції України, а в Росії поки що не готові прийняти план Трампа.

Віткофф вирушить до Москви

Також журналісти нагадали, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф незабаром вирушить до Москви. Там він спробує умовити Путіна дати згоду на "план" Трампа.

Провал "мирних ініціатив" Трампа - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, 23 квітня мала відбутися зустріч міністрів закордонних справ України, Франції, Британії та США. На ній мали обговорити "мирний план" американців.

Напередодні з'явилися публікації в західних ЗМІ, згідно з якими "умова" США - заморожування війни і визнання захопленого Криму "російським".

Президент Володимир Зеленський відкинув ініціативи США і в підсумку розширена зустріч у Лондоні не відбулася. Глава Держдепу Марко Рубіо, який мав представляти Штати на перемовинах, до Британії зрештою не поїхав.

У відповідь Трамп піддав "критиці" Зеленського. За словами глави Білого дому, риторика президента України, мовляв, дуже шкідлива для переговорів. Як стверджує Трамп, Київ нібито ніхто не змушує визнавати Крим територією РФ.

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Що таке The Economist?

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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