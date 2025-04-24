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Росія вдарила по Києву ракетами із КНДР: Зеленський назвав нові деталі обстрілу

Юрій Берендій
24 квітня 2025, 21:34оновлено 24 квітня, 22:42
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За попередніми даними Росія в рамках комбінованого удару по Києву застосувала північнокорейські балістичні ракети, зазначив Зеленський.
Росія вдарила по Києву ракетами із КНДР: Зеленський назвав нові деталі обстрілу
Росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

  • Попередньо, РФ вдарила по Києву балістичними ракетами із КНДР
  • Внаслідок обстрілу загинуло 12 людей, ще понад 100 - поранено

Після чергового масованого ракетного удару по Києву, що забрав життя мирних жителів, Україна закликає світ до рішучого тиску на Росію та її союзників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Києві триває розбір завалів після чергового ракетного удару Росії. Родичі тих, хто може перебувати під уламками, знаходяться на місці трагедії. Рятувальники та екстрені служби продовжують працювати, доки не буде встановлена доля кожної можливої жертви.

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"За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Наші спецслужби перевіряють усі деталі", - повідомив глава держави.

Він також підкреслив, що якщо підтвердиться, що ракета була виготовлена в Північній Кореї, це стане черговим свідченням злочинної співпраці між Пхеньяном і Москвою.

Президент наголосив, що Росія та КНДР разом вбивають мирних людей, саме в цьому, за словами Зеленського, полягає суть їхнього союзу.

Росія регулярно використовує ракети та артилерію, водночас Північна Корея має змогу вдосконалювати свою зброю в умовах реального конфлікту.

"Жодна країна світу не має залишатися наодинці проти таких загроз. Тільки за сьогодні російська армія в масованому ударі проти наших міст, проти наших цивільних застосувала більш ніж 200 засобів ураження – ракет і ударних дронів. Станом на цей час більше 100 людей поранено, 12 людей убиті. Мої співчуття...", - написав він.

Президент наголосив на необхідності рішучого міжнародного тиску на Росію, аби зупинити її агресію. Навіть попри дипломатичні зусилля світової спільноти, Кремль продовжує обстріли мирного населення, що свідчить про відсутність страху у Путіна.

Зеленський закликав до повного і безумовного припинення ракетних атак з боку Росії та підкреслив, що справедливе завершення війни має передбачати посилення української системи протиповітряної оборони для гарантування безпеки громадян.

"Дякую всім у світі, хто допомагає. Співпраця держав, які цінують людей і життя, має зупиняти союзи вбивць", - резюмував Зеленський.

Росія вдарила по Києву ракетами із КНДР: Зеленський назвав нові деталі обстрілу
Що відомо про корейські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Удари по Україні 24 квітня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, унаслідок масштабної атаки Росії по Україні у дев’яти регіонах країни спалахнуло близько 40 пожеж, які вдалося ліквідувати силами ДСНС. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Під комбінованим повітряним ударом опинилися Київ та область, а також Житомирська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Хмельницька, Сумська та Запорізька області.

Під час обстрілу столиці російські війська використали широкий арсенал озброєння, включно з балістичними ракетами KN-23 північнокорейського виробництва, крилатими ракетами та дронами Shahed-136.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на спільній пресконференції з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, прокоментував наслідки масованої атаки. За його словами, вранці Україна зазнала однієї з найпотужніших атак з боку агресора, у повітряному просторі країни перебували понад 200 ворожих об’єктів, серед яких ракети різного типу, зокрема балістичні, та ударні безпілотники.

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Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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