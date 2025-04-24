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"Дверей уже немає, і дитини переді мною немає": кияни розповіли про страшну ніч 24 квітня

Анна Ярославська
24 квітня 2025, 09:38оновлено 24 квітня, 10:56
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Мешканці міста тривоги не чули, а прокинулися вже від першого вибуху.
Кияни розповіли про нічну атаку РФ
Кияни розповіли про нічну атаку РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Кияни не чули тривогу і прокинулися вже від вибуху
  • В одному з районів знесло півбудинку

У ніч на 24 квітня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по столиці України. Унаслідок атаки в Києві є жертви, десятки людей постраждали. Жителі міста розповіли про те, як пережили цю страшну ніч.

За словами киян, тривоги вони не чули, а прокинулися вже від першого вибуху.

відео дня

"Прокинулися від вибуху, тривогу не чули, звикли", - каже одна з мешканок.

Разом із дитиною вона вийшла в коридор, і після вибухів згасло світло.

"Ми опинилися на п'ятачку біля вхідних дверей. Але я розумію, що дверей уже немає. І дитини переді мною немає. Я думала, що у нас обвалилося все і моя дитина вже внизу (...) Це була точно ракета, вибух був балістичний (...) Потім буквально через п'ять хвилин був Шахед", - розповіла жінка.

Після цього вона відвела дитину в укриття, а сама повернулася додому, щоб забрати кота. За її словами, з другого поверху чоловік кричав, що не міг вийти. Рятувальники допомогли йому вийти.

Дивіться відео - Мешканка Києва розповіла про нічні вибухи в столиці:

Скриншот

Ще одна мешканка міста розповіла, що під час атаки спала, тривогу не чула. Вона перебувала в дальній кімнаті, розбудив її молодший брат. Щойно він постукав у двері, пролунав вибух. Через вибухову хвилю його завалило меблями. Коли його вдалося дістати, сім'я вирушила в укриття і просиділа там до п'ятої години ранку.

"Усі виходять, дим, пил, нічого не видно", - сказала дівчина.

Коли знайомі стали приходити в укриття, вона дізналася, що через удар знесло половину будинку.

Дивіться відео - Киянка розповіла про страшну ніч 24 квітня:

Скриншот

Тим часом відомі українські фотографи Влада та Костянтин Ліберови розповіли, що внаслідок ворожої атаки постраждала вагітна жінка.

"Під час роботи ДСНС двічі атакували шахеди по тому ж району. У момент, коли працівники ДСНС разом із цивільними діставали з-під завалів молоду дівчину. "Сонечко, ми тебе по-любому отримаємо, ми тут" - так заспокоював її один із рятувальників під гучний гул пролітаючого шахеда", - розповіли фотографи в Instagram.

Скриншот

Дивіться відео - Так виглядає будинок у Києві після російської атаки:

Скриншот

За останніми даними, які повідомив мер Кличко, у лікарнях столиці наразі перебуває 31 особа, з яких - 5 дітей. Загалом унаслідок нічної атаки постраждали 70 осіб.

"Щодо загиблих - остаточна інформація уточнюється. Рятувальники продовжують розбирати завали у двох пошкоджених будинках у Святошинському районі", - написав він у Telegram.

'Дверей уже немає, і дитини переді мною немає': кияни розповіли про страшну ніч 24 квітня
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атака РФ на Україну в ніч на 24 квітня 2025 року - що відомо

Як писав Главред, Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр" з Чорного моря. Також з аеродрому "Оленя" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.

Окупанти завдали масованого удару по Києву та Харкову.

За даними ДСНС, унаслідок атаки РФ у Києві загинули 9 осіб, 63 - постраждали, 42 людини госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей. Станом на ранок у п'яти районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, окупанти вдарили по виробничому підприємству міста.

"У Харкові було влучання 7 крилатих ракет. Крім цього було влучання і 12 "Шахедів", - зазначив він.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок масованого удару РФ по Україні виникло близько 40 вогнищ загоряння в 9 регіонах країни.

Під масованим комбінованим ударом Росії були Київ і область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.

  • Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025
    Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025
    Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025
    Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025
    Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025
    Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025
    Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025 Фото: ДСНС

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