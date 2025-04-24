Трамп заговорив про дедлайн для мирної угоди між Україною та РФ - що відомо

Президент США видав нову порцію заяв щодо російсько-української війни і вказав на наявність чіткого дедлайну для укладення мирної угоди між сторонами.

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Трамп заявив, що у нього є "власний дедлайн" по мирній угоді / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

Трамп вірить, що Путін більше не буде завдавати ударів по Україні

Зеленський та Путін хочуть миру

У Трампа є дедлайн для укладання мирної угоди

Дональд Трамп заявив, що вірить у можливість мирної угоди між Україною та Росією та переконаний, що Путін дослухається до його позиції щодо припинення ударів. Крім того, президент США зазначив, що у нього є власний дедлайн для досягнення мирної угоди між Україною та РФ. Про це він заявив під час зустрічі із премʼєр-міністром Норвегії у Білому домі 24 квітня, передає Сlash Report.

"Я думаю, Путін прислухається до мене щодо припинення ударів по Україні", - заявив Трамп.

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Крім того, відповідаючи на питання журналіста щодо налаштованості російського диктатора та воєнного злочинця Путіна на мир після масованих ударів по Україні, Трамп підкреслив, що Росія хоче миру.

"Так, ми дуже твердо переконані, що вони обидва (Зеленський та Путін - ред.) хочуть миру, але вони повинні сісти за стіл переговорів. Ми чекаємо дуже довго. Вони повинні сісти за стіл переговорів. І я думаю, що ми отримаємо мир. Ми хочемо врятувати 5000 молодих людей. Раніше я казав 2,500. Тепер я кажу 5,000", - наголосив Трамп.

За його словами, щотижня в цій безглуздій війні гине близько 5 000 молодих людей. Він сказав, що спершу був обурений сумами, які витрачаються, але згодом усвідомив справжню трагедію — масштаб людських втрат.

Трамп повідомив, що тепер для нього головне зберегти життя.

"Мені не подобається, що це займає багато часу, але я думаю, що вони обидві хочуть помиритися. Я в це вірю. Там багато ненависті. Багато дуже поганої крові, багато недовіри. Але я сподіваюся, що ми досягнемо цього заради багатьох молодих людей, які гинуть", - резюмував він.

Дивіться відео заяв Трампа щодо війни Росії проти України:

Фото: скріншот

Президент США також зазначив, що має власний дедлайн для узгодження мирної угоди між Україною та РФ.

"У мене є власний дедлайн. І ми хочемо, щоб це було швидко. І прем'єр-міністр нам допомагає. Він хоче, щоб це сталося. Тож у нас є дедлайн, і після нього ставлення до нас буде зовсім іншим. Але я думаю, що це (мирна угода, - ред.) має дуже хороші шанси бути зробленим", - сказав Трамп журналістам.

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24 квітня Росія здійснила масований обстріл Києва, застосувавши крилаті й балістичні ракети, а також ударні дрони типу "Шахед". Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення цими атаками й закликав сторони якнайшвидше укласти мирну угоду.

Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Euronews зазначив, що лише Сполучені Штати мають можливість зупинити Росію, однак для цього обидві сторони конфлікту мають бути готові до взаємних поступок.

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