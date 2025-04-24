Вдарять заморозки: Україну накриває небезпечна погода

Синоптик назвала точну дату, коли вдарять заморозки.

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Погода в Україні - заморозки вдарять в Україні/ фото: unsplash.com

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Коли в Україні вдарять заморозки

Якою буде погода 25 квітня та на вихідних

Погода в Україні у п’ятницю, 25 квітня, буде дуже теплою, і навіть спекотною. Проте уже в суботу, 26 квітня, почне надходити значно свіжіше повітря. А в неділю низька температура повітря охопить всю Україну – очікується вдень +10…+17 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Також вона попередила про ймовірність заморозків на ґрунті.

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"У нічні години 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків на ґрунті", – зазначила вона.

25 квітня в Україні максимальна температура повітря становитиме упродовж дня +20…+27 градусів.

"Короткочасні дощі з грозами пройдуть завтра місцями у західній частині та в Приазов'ї, а в більшості областей буде сухо, проте ввечері в п'ятницю локальні дощі ймовірні практично повсюди в Україні", – розповіла синоптикиня.

Також вона сказала, якою буде погода у провідну неділю, 27 квітня.

"На Провідну неділю скрізь в Україні очікується свіжа погода, вночі та вранці +2…+8 градусів, вдень +9…+14 градусів, у південній частині +12…+18 градусів", – сказала Діденко.

Погода в Україні 25 квітня/ meteoprog

Погода в Україні 26 квітня/ meteoprog

Погода в Україні 27 квітня/ meteoprog

Погода в Києві 25-27 квітня

У Києві 25 квітня переважатиме суха погода з температурою повітря до +22…+24 градусів. Проте в другій половині дня чи вже навіть надвечір у столиці є ймовірність грозового дощу.

"У суботу в Києві вночі та вранці дощ із грозою, а вдень 26-го квітня – різке зниження температури повітря до +14 градусів", – сказала Діденко.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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