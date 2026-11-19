Окупанти пояснюють обмеження тим, що окремі водії скуповували по 200-500 літрів пального за один раз.

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У Криму обмежили продаж пального / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Обмеження діють з 19 листопада на АЗС Атан і ТЕС

Ліміт - повний бак і до 20 літрів у каністри

Причина - ажіотаж після ударів по Кримському мосту

В окупованому Севастополі з 19 листопада обмежили продаж бензину після ударів по Кримському мосту. За один візит на АЗС водій може заправити повний бак і докупити не більше 20 літрів у каністри. Про нові правила повідомив призначений країною-агресоркою так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

Обмеження запрацювали з опівночі на автозаправках місцевих мереж Атан і ТЕС. Окупаційна влада пояснює ліміти тим, що частина водіїв скуповувала пальне сотнями літрів, тоді як інші не могли заправити навіть свої автомобілі.

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Развожаєв визнав, що попередні заклики не скуповувати бензин не подіяли.

"На жаль, попередження не спрацювало. Дехто продовжує скуповувати бензин і заливати його в каністри - по 200-300, а то й по 500 літрів за раз", - написав він.

За його словами, ліміт має забезпечити доступ до пального для всіх мешканців міста.

"Наше завдання - забезпечити доступ до бензину для всіх, а не допустити, щоб одні запасалися сотнями літрів, поки інші не можуть заправити навіть свої автомобілі", - заявив Развожаєв.

Чому в Севастополі утворилися черги на АЗС

За даними OSINT-проєкту Exilenova+, на які посилається UNITED24 Media, після атак на міст мешканці Севастополя кинулися на заправки. Люди побоюються, що через порушення логістики постачання нафтопродуктів на півострів зупиниться.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, окремі водії скуповували по 200-500 літрів пального за один раз. Через це на АЗС утворилися кілометрові черги, а частина автомобілістів не змогла вчасно заправитися.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чи стане Крим пасткою для окупантів після удару по мосту

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що міст отримав критичні ушкодження, адже обвалилася його центральна арка.

"Пошкодження Кримського мосту не просто критичні - ми практично зірвали джек-пот, бо обвалили центральну арку мосту", - наголосив фахівець.

Оцінюючи наслідки для російського угруповання на півострові, Жданов звернув увагу на його ізоляцію.

"З військової точки зору Крим опинився в оперативному оточенні", - пояснив Жданов.

Водночас експерт допустив, що нові удари можуть спровокувати на півострові вже не паливну, а продовольчу кризу.

"Якщо ми зруйнуємо залізничний міст, то до весни в Криму почнуться голодні бунти", - підсумував експерт.

Кримський міст - новини за темою

Як повідомляв Главред, Кримський міст атакували другу ніч поспіль. Монітори писали, що арка автодорожньої частини опинилася у воді. Окупанти визнали атаку, але не обвал прольоту.

Реакція Кремля на удар з'явилася не одразу. У Путіна вперше відреагували на атаку на міст і зробили заяву про перемир'я. Коментар озвучив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Аналітики оцінювали стан конструкції після нового удару. У матеріалі про наслідки атаки йшлося, як виглядає Кримський міст після нового удару і чи витримає він. Арка мосту тоді помітно похилилася.

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