Ціна на долар зростатиме, але повільно: МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу

У Міжнародному валютному фонді прогнозують, що долар коштуватиме понад 50 гривень лише у 2029 році.

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МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу долара в Україні/ колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу долара в Україні

Курс долара щодо гривні зростатиме, але повільно

Долар коштуватиме понад 50 гривень лише у 2029 році.

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року.

Згідно з прогнозом, долар коштуватиме 50 гривень лише у 2029 році. Про це повідомляється у World Economic Outlook (квітень 2025 року).

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У розрахунках МФВ йдеться про те, що середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2025 рік – 42,5 грн/долар (прогноз за жовтень минулого року – 45,0 грн/долар),

2026 рік – 45,6 грн/долар (прогноз за жовтень – 46,8 грн/долар),

2027 рік – 47,5 грн/долар (прогноз за жовтень – 48,6 грн/долар),

2028 рік – 48,9 грн/долар (прогноз за жовтень – 50,2 грн/долар),

2029 рік – 50,1 грн/долар (прогноз за жовтень – 51,7 грн/долар),

2030 рік – 51,6 грн/долар.

У той же час МФВ погіршив прогноз щодо зростання економіки України у 2025 році. Якщо у жовтні минулого року прогнозувалося 2,5%, то тепер цей показник впав до 2,0%.

Ріст ВВП очікується на рівні 4,5% у 2026 році, а у 2027-му прогнозується зростання до 4,8%.

Курс долара в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, курс долара різко зросте – стало відомо, на скільки подорожчає валюта. Фінансовий експерт сказав, коли буде подорожчання долара і на скільки може зрости його ціна.

Нагадаємо, банкір поділився прогнозом, що буде з доларом після Великодня. На валютному ринку прогнозується відносний спокій.

Також раніше аналітики спрогнозували, що буде з курсом долара в Україні. Прогнозується, що НБУ триматиме гривню стабільною.

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Що таке МВФ? Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

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