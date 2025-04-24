ЗСУ знищили одним ударом: в РФ здетонували готові для атак на Україну Шахеди

Стратегія ЗСУ бити саме по виробництву безпілотників РФ спрацювала.

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В Росії поменшало дронів для ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що повідомив Тимочко:

В Єлабузі здетонували готові дрони

Знищені ЗСУ дрони призначалися для атак на Україну та виснаження ППО

23 квітня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили завод з виробництва ударних БпЛА на території країни-агресорки Росії.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE розповів про нові деталі ураження ворожих дронів. За його словами, ЗСУ вдалося "підловити" вдалий момент і вдарити по заводу так, що всередині здетонували готові Шахеди.

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Тимочко заявив, що ворог хотів використовувати ці дрони не лише для того, щоб атакувати мирні українські міста, але й щоб виснажувати систему ППО України. Росія прагне залишати після себе хаос, і хоч зараз ефективність ударів противника складає 10-15%, цього достатньо для реалізації задуму РФ.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Військовослужбовець також зазначив, що рішення щодо удару саме по заводу з виробництва дронів було дуже розумним, адже на відміну від ракет, де компоненти виробляються по різних локаціях, РФ виробляє безпілотники в повному циклі в одному місці.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, 24 квітня у Коломні, що в країні-агресорці Росії, пролунали вибухи внаслідок атаки невідомих безпілотників. Там розташоване АТ "Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування"", на яке і нібито була здійснена атака.

Раніше на території 51-го арсеналу ГРАУ у Володимирській області РФ прогриміли потужні вибухи. Вже відомо, що щонайменше 90% арсеналу може бути повністю знищено.

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що російські окупанти втратили десятки ракет повітряного базування внаслідок удару Сил оборони по військовому аеродрому загарбників "Енгельс-2" у Саратовській області.

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Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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