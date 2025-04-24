'Все дуже серйозно': у Києві та області палають будинки та авто, є постраждалі

У Києві зафіксовано численні влучання — пожежі виникли у Шевченківському, Святошинському та Голосіївському районах.

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Київ у вогні / Колаж: Главред, фото: Київська ОВА

Що відомо:

В Київській області та столиці відбулася ворожа атака

Пошкодження, пожежі та руйнування сталися у Голосіївському, Шевченківському та Святошинському районах столиці

Кількість постраждалих в столиці досягла 41 особи, з яких 5 — діти

Унаслідок атаки РФ в ніч на 24 квітня в Київській області зафіксовано пошкодження в трьох районах. У різних районах столиці виникли численні пожежі, є постраждалі. Про це повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник та начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

"Київ зазнає комбінованої атаки. У тому числі від ударів балістичних ракет з різних напрямків. В повітряному просторі столиці і на околицях загроза від ворожих БпЛА також зберігається. Зафіксовано і нові пуски ракет стратегічною авіацією ворога", - заявив Ткаченко.

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За його словами, триває активна бойова робота підрозділів протиповітряної оборони, які намагаються нейтралізувати максимальну кількість повітряних цілей. Ткаченко попередив, що небезпека з повітря зберігатиметься ще протягом найближчих годин.

Керівник Київської МВА розповів, що у Голосіївському районі столиці зафіксовано дві пожежі внаслідок влучань, у Шевченківському районі горять чотири об’єкти, а у Святошинському районі — три місця займання.

"Гаражі, будинки, автомобілі. Вже є інформація про 5 постраждалих, у тому числі — дитина. Є влучання по цивільній інфраструктурі. Поки без інших деталей... Все дуже серйозно. Подих російського миру в усій красі. Ставтеся до загроз максимально відповідально. На місцях працюють всі служби. Воїни, медики, рятувальники - всі знають свою роботу. Не вперше таке. Але маємо берегти себе і близьких! Перебувайте в укриттях", - розповів Ткаченко.

Близько 2:21 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі у столиці 12 постраждалих. Всіх поранених госпіталізували медики.

"Найбільше постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування", - розповів Кличко.

Близько 2:35 мер уточнив, що кількість постраждалих у Києві стрімко виросла. До лікарні доправили уже 21-го постраждалого внаслідок атаки РФ.

Відео наслідків російського удару по Києву:

НАслідки атаки по Києву / Фото: скріншот

Наслідки атаки в Київській області

За словами начальника Київської ОВА Миколи Калашника, у трьох районах області зафіксовано наслідки ворожої атаки. У Бучанському районі зазнав пошкоджень п’ятиповерховий житловий будинок. Також виявлено займання магазину. Попередньо інформація про постраждалих серед місцевих жителів не надходила.

У Вишгородському районі внаслідок атаки виникла пожежа у лісовому масиві. У Броварському районі зафіксовано займання трав’яного настилу.

"Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Більш детальна інформація згодом. Повітряна тривога триває", - зазначив він.

Оновлено 3:28: За даними Київської МВА, у результаті удару ворожими БпЛА, керованими та балістичними ракетами зафіксовані численні пожежі та руйнування в кількох районах столиці.

Голосіївський район:

Займання автомобілів у дворі житлового будинку.

Пожежа в гаражному кооперативі.

Падіння уламків на територію нежитлової забудови.

Загорання в гаражному кооперативі, часткове руйнування гаражів і двоповерхової адміністративної будівлі.

Шевченківський район:

Падіння уламків БпЛА на відкриту територію (без пожежі).

Займання гаражів.

Пожежа на території нежитлової забудови.

Святошинський район:

Загорання та часткове руйнування житлового будинку, під завалами можуть бути люди – тривають рятувальні роботи.

Займання авто у дворі житлового будинку.

Пожежа на території нежитлової забудови.

Руйнування в гаражному кооперативі.

Загорання в будівлі.

Пожежа і часткове руйнування одноповерхового житлового будинку.

Загорання у нежитловому приміщенні – ліквідовано.

Мер столиці уточнив, що кількість постраждалих у Києві зросла до 41 людини. Десятьом із них медики надали допомогу на місці, інших госпіталізували. Серед постраждалих є 5 дітей.

Оновлено 3:39: За словами Кличка, у Києві загинула одна людина, 50 постраждали. Медики госпіталізували 35 людей, серед яких 6 дітей. Іншим 15-м людям надали допомогу на місці.

Масована атака РФ по Україні в ніч на 24 квітня - що відомо

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр" з Чорного моря. Також з аеродрому "Оленья" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.

Росія завдала масованого удару по Києву та Харкову. У кількох районах зафіксовано падіння уламків, пожежі у житлових будинках, гаражах і авто. Щонайменше людина 21 постраждала.

У Харкові внаслідок щонайменше семи ракетних ударів пошкоджено приватні будинки. Згодом місто атакували дрони.

Як раніше повідомляв Главред, розвідка НАТО зафіксувала збільшення ракетного виробництва в Росії. Окупанти накопичують запаси для майбутніх масованих ударів, попри тимчасове зниження інтенсивності атак. Крім власного виробництва, Росія отримує ракети й від Північної Кореї.

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Хто такий Віталій Кличко? Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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