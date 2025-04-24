'Все дуже серйозно': у Києві та області палають будинки та авто, є постраждалі

Що відомо:
- В Київській області та столиці відбулася ворожа атака
- Пошкодження, пожежі та руйнування сталися у Голосіївському, Шевченківському та Святошинському районах столиці
- Кількість постраждалих в столиці досягла 41 особи, з яких 5 — діти
Унаслідок атаки РФ в ніч на 24 квітня в Київській області зафіксовано пошкодження в трьох районах. У різних районах столиці виникли численні пожежі, є постраждалі. Про це повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник та начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.
"Київ зазнає комбінованої атаки. У тому числі від ударів балістичних ракет з різних напрямків. В повітряному просторі столиці і на околицях загроза від ворожих БпЛА також зберігається. Зафіксовано і нові пуски ракет стратегічною авіацією ворога", - заявив Ткаченко.
За його словами, триває активна бойова робота підрозділів протиповітряної оборони, які намагаються нейтралізувати максимальну кількість повітряних цілей. Ткаченко попередив, що небезпека з повітря зберігатиметься ще протягом найближчих годин.
Керівник Київської МВА розповів, що у Голосіївському районі столиці зафіксовано дві пожежі внаслідок влучань, у Шевченківському районі горять чотири об’єкти, а у Святошинському районі — три місця займання.
"Гаражі, будинки, автомобілі. Вже є інформація про 5 постраждалих, у тому числі — дитина. Є влучання по цивільній інфраструктурі. Поки без інших деталей... Все дуже серйозно. Подих російського миру в усій красі. Ставтеся до загроз максимально відповідально. На місцях працюють всі служби. Воїни, медики, рятувальники - всі знають свою роботу. Не вперше таке. Але маємо берегти себе і близьких! Перебувайте в укриттях", - розповів Ткаченко.
Близько 2:21 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі у столиці 12 постраждалих. Всіх поранених госпіталізували медики.
"Найбільше постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування", - розповів Кличко.
Близько 2:35 мер уточнив, що кількість постраждалих у Києві стрімко виросла. До лікарні доправили уже 21-го постраждалого внаслідок атаки РФ.
Відео наслідків російського удару по Києву:
Наслідки атаки в Київській області
За словами начальника Київської ОВА Миколи Калашника, у трьох районах області зафіксовано наслідки ворожої атаки. У Бучанському районі зазнав пошкоджень п’ятиповерховий житловий будинок. Також виявлено займання магазину. Попередньо інформація про постраждалих серед місцевих жителів не надходила.
У Вишгородському районі внаслідок атаки виникла пожежа у лісовому масиві. У Броварському районі зафіксовано займання трав’яного настилу.
"Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Більш детальна інформація згодом. Повітряна тривога триває", - зазначив він.
Оновлено 3:28: За даними Київської МВА, у результаті удару ворожими БпЛА, керованими та балістичними ракетами зафіксовані численні пожежі та руйнування в кількох районах столиці.
Голосіївський район:
- Займання автомобілів у дворі житлового будинку.
- Пожежа в гаражному кооперативі.
- Падіння уламків на територію нежитлової забудови.
- Загорання в гаражному кооперативі, часткове руйнування гаражів і двоповерхової адміністративної будівлі.
Шевченківський район:
- Падіння уламків БпЛА на відкриту територію (без пожежі).
- Займання гаражів.
- Пожежа на території нежитлової забудови.
Святошинський район:
- Загорання та часткове руйнування житлового будинку, під завалами можуть бути люди – тривають рятувальні роботи.
- Займання авто у дворі житлового будинку.
- Пожежа на території нежитлової забудови.
- Руйнування в гаражному кооперативі.
- Загорання в будівлі.
- Пожежа і часткове руйнування одноповерхового житлового будинку.
- Загорання у нежитловому приміщенні – ліквідовано.
Мер столиці уточнив, що кількість постраждалих у Києві зросла до 41 людини. Десятьом із них медики надали допомогу на місці, інших госпіталізували. Серед постраждалих є 5 дітей.
Оновлено 3:39: За словами Кличка, у Києві загинула одна людина, 50 постраждали. Медики госпіталізували 35 людей, серед яких 6 дітей. Іншим 15-м людям надали допомогу на місці.
Масована атака РФ по Україні в ніч на 24 квітня - що відомо
Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр" з Чорного моря. Також з аеродрому "Оленья" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.
Росія завдала масованого удару по Києву та Харкову. У кількох районах зафіксовано падіння уламків, пожежі у житлових будинках, гаражах і авто. Щонайменше людина 21 постраждала.
У Харкові внаслідок щонайменше семи ракетних ударів пошкоджено приватні будинки. Згодом місто атакували дрони.
Як раніше повідомляв Главред, розвідка НАТО зафіксувала збільшення ракетного виробництва в Росії. Окупанти накопичують запаси для майбутніх масованих ударів, попри тимчасове зниження інтенсивності атак. Крім власного виробництва, Росія отримує ракети й від Північної Кореї.
Читайте також:
- Ворожі удари по Україні: Зеленський жорстко висловився про перемир'я
- Зеленський озвучив позицію України на переговорах після удару РФ по Марганцю
- Виробляє 300 дронів на добу: в Генштабі підтвердили удар по виробництву "Шахедів"
Хто такий Віталій Кличко?
Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред