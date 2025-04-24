Після атаки РФ на Київщині вирували пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, склади та авто

У Київській області продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

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Про наслідки атаки на Київщину розповіли в ОВА / Колаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

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У трьох районах на Київщині зафіксовано руйнування після атаки РФ

У Бучанському районі постраждали дві жінки

Унаслідок ворожої комбінованої атаки по Київській області в ніч на 24 квітня двоє людей постраждали. Також пошкоджено кілька житлових п'ятиповерхівок, магазини, склади, зупинку громадського транспорту та автомобілі. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Микола Калашник.

За його словами, у Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. Усю необхідну допомогу надано на місці.

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Крім того, у Бучанському районі пошкоджено три п'ятиповерхові житлові будинки. На даху одного з них було ліквідовано пожежу.

Пошкоджено 4 магазини, 8 автомобілів і зупинку громадського транспорту.

У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та 3 автомобілі. Усунуто пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості.

Також ліквідовано пожежу в Броварському районі.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Атака РФ на Україну в ніч на 24 квітня 2025 року - що відомо

Як писав Главред, Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр" із Чорного моря. Також з аеродрому "Оленя" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.

Окупанти завдали масованого удару по Києву та Харкову. У кількох районах зафіксовано падіння уламків, пожежі в житлових будинках, гаражах та авто.

За даними ДСНС, унаслідок атаки РФ у Києві загинули 9 осіб, 63 - постраждали, 42 людини госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей. Станом на ранок у п'яти районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, окупанти вдарили по виробничому підприємству міста.

"У Харкові було влучання 7 крилатих ракет. Крім цього було влучання і 12 "Шахедів", - зазначив він.

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