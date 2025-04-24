Після атаки РФ на Київщині вирували пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, склади та авто

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- У трьох районах на Київщині зафіксовано руйнування після атаки РФ
- У Бучанському районі постраждали дві жінки
Унаслідок ворожої комбінованої атаки по Київській області в ніч на 24 квітня двоє людей постраждали. Також пошкоджено кілька житлових п'ятиповерхівок, магазини, склади, зупинку громадського транспорту та автомобілі. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Микола Калашник.
За його словами, у Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. Усю необхідну допомогу надано на місці.
Крім того, у Бучанському районі пошкоджено три п'ятиповерхові житлові будинки. На даху одного з них було ліквідовано пожежу.
Пошкоджено 4 магазини, 8 автомобілів і зупинку громадського транспорту.
У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та 3 автомобілі. Усунуто пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості.
Також ліквідовано пожежу в Броварському районі.
Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Атака РФ на Україну в ніч на 24 квітня 2025 року - що відомо
Як писав Главред, Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр" із Чорного моря. Також з аеродрому "Оленя" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.
Окупанти завдали масованого удару по Києву та Харкову. У кількох районах зафіксовано падіння уламків, пожежі в житлових будинках, гаражах та авто.
За даними ДСНС, унаслідок атаки РФ у Києві загинули 9 осіб, 63 - постраждали, 42 людини госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей. Станом на ранок у п'яти районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, окупанти вдарили по виробничому підприємству міста.
"У Харкові було влучання 7 крилатих ракет. Крім цього було влучання і 12 "Шахедів", - зазначив він.
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