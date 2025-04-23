Позиція США щодо Криму суперечить американській декларації: Зеленський зробив жирний натяк

Президент Володимир Зеленський нагадав про американську Кримську декларацію, в якій наголошувалось на тому, що Крим не може бути російським.

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Зеленський розкритикував США через бажання віддати Крим Росії / Колаж: Главред

Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію США віддати український Крим Росії. Він нагадав про Кримську декларацію, яка була підписана у США ще у 2018 році. Свій пост Зеленський залишив у соцмережі Х.

Президент акцентував на тому, що сьогодні, 23 квітні, зібрались представники 5 країн - Україна, США, Великобританія, Франція та Німеччина.

"Сторони висловили свої погляди та шанобливо сприйняли позиції одна одної. Важливо, щоб кожна сторона була не просто учасником, а внесла вагомий внесок. Американська сторона поділилася своїм баченням. Україна та інші європейці представили свої внески. І ми сподіваємося, що саме така спільна робота приведе до міцного миру. Ми вдячні партнерам", - написав Зеленський. відео дня

Він наголосив на тому, що Україна буде діяти відповідно до своєї Конституції.

Кримська декларація США

25 липня 2018 року держсекретар США Майкл Помпео підписав Кримську декларацію. У тексті йшлося про те, що жодна країна не може змінювати кордони іншої держави силою. З цим принципом погодилися держави світу, включаючи Росію.

"Разом із союзниками, партнерами та міжнародним співтовариством Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов’язуються підтримувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України. Сполучені Штати закликають Росію поважати принципи, дотримання яких вона давно стверджує, і припинити окупацію Криму. Оскільки демократичні держави прагнуть побудувати вільний, справедливий і процвітаючий світ, ми повинні підтримувати нашу відданість міжнародному принципу суверенної рівності та поважати територіальну цілісність інших держав", - йшлося у тексті декларації.

Тоді США заявили, що своїми діями РФ вчинила негідно та вирішила ізолюватися від міжнародної спільноти.

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Нагадаємо, раніше Лондон скасував переговори глав МЗС. Переговори щодо мирної угоди між Україною і Росією в Лондоні скасовано, повідомили в Британії.

Як писав Главред, 17 квітня українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці і були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки.

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