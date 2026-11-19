Метеорологи звернули увагу на аномальні зміни в атмосфері над Арктикою, які можуть підвищити ризик сильних морозів у деяких регіонах Європи.

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Арктичний полярний вихор / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Що таке полярний вихор і як він впливає на зимову погоду

Чому полярний вихор над Арктикою почав слабшати аномально рано

Чи загрожують Європі сильні морози через ослаблення полярного вихору

Над Північним полюсом зафіксували незвичні зміни, які можуть вплинути на зимову погоду в окремих регіонах Північної півкулі. Арктичний вихор, що зазвичай утримує холодне повітря над полярними широтами, почав слабшати значно раніше, ніж очікували метеорологи. Це може підвищити ризик сильніших морозів у деяких частинах Європи та інших регіонів.

Як повідомляє Reuters, полярний вихор зазнає незвичних для цієї пори року збоїв. Зокрема, 10 листопада метеорологи зафіксували його аномальне послаблення.

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За словами Адама Скейфа, керівника відділу довгострокового прогнозування британського Метеорологічного бюро, колапси цієї атмосферної системи в листопаді вже траплялися, але настільки рано на початку місяця - ніколи.

Що таке полярний вихор

Полярний вихор - це велика область холодного повітря, оточена кільцем сильних вітрів, яка формується над Арктикою. Зазвичай потужні повітряні потоки утримують холодні маси поблизу Північного полюса, не дозволяючи їм поширюватися на південь.

Коли вихор слабшає або порушується, холодне повітря може виходити за межі полярних широт і переміщуватися в напрямку Європи, Північної Америки та інших частин Північної півкулі. У таких умовах окремі регіони можуть зіткнутися з нижчими температурами.

Як ослаблення полярного вихору впливає на погоду

Коли полярний вихор слабшає, холодне повітря може виходити за межі Арктики та переміщуватися на південь. Однією з основних причин таких порушень є раптове стратосферне потепління - явище, під час якого температура у верхніх шарах атмосфери над Арктикою швидко підвищується.

Хоча потепління відбувається на значній висоті, його наслідки можуть проявитися ближче до поверхні Землі приблизно через один-два тижні. Зокрема, ослаблення полярного вихору здатне змінювати напрямок повітряних потоків і сприяти переміщенню холодного повітря зі сходу до Європи.

У такому разі холодні повітряні маси можуть витісняти звичні м’які та вологі західні вітри, які надходять з Атлантичного океану. Це підвищує ризик морозів, заморозків і снігопадів у деяких європейських регіонах.

Зазвичай подібні порушення полярного вихору частіше відбуваються в січні та лютому. Однак цього року ослаблення почалося значно раніше, що й привернуло увагу метеорологів.

Чи означає послаблення вихору сувору зиму

Водночас раннє послаблення полярного вихору не є гарантією надзвичайно холодної зими. На погодні умови впливають й інші атмосферні процеси, тому наслідки нинішніх змін можуть відрізнятися залежно від регіону.

За оцінками метеорологів, порушення структури вихору може збільшити ймовірність холоднішої та сухішої погоди в окремих частинах Північної півкулі пізніше цього сезону.

Прикмети про погоду / Інфографіка: Главред

Погода - останні новини

Главред писав, що в пʼятницю, 20 листопада, територія України перебуватиме під впливом циклону та атмосферних фронтів. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у більшості областей буде хмарно, пройдуть дощі, а пориви сильного вітру можуть ускладнювати перебування надворі.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що до 22 листопада температурний фон очікується суттєво вищим за норму, особливо у південних, центральних та східних областях України, і скоріше відповідатиме середині жовтня.

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