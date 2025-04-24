За секунду втратив дочку та сина: у Києві загинули діти українського лікаря

Сину Ярослава Козлова був всього 21 рік, а його донечці - 19.

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У Києві загинули рідні брат та сестра / Колаж: Главред, фото: з відкритих джерел, Главред

Російські окупанти безжально вдарили ракетами та дронами по Києву. Під ударом були житлові будинки, у яких тихо спали мирні люди. Ця ніч стала останньою для двох діток київського лікаря Ярослава Козлова. Про це розповідає Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

В одну секунду Ярослав втратив сина та доньку. Нікіта народився у 2003 році, а Софійка - у 2005 році.

Хлопець навчався у Національному транспортному університеті України, а Софія закінчила фаховий коледж Київського національного університету технологій та дизайну.

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"Родина Шевченкового університету висловлює найщиріші співчуття Ярославу Володимировичу", - йдеться у повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що внаслідок атаки загинули рідні брат і сестра. Хлопчику був 21 рік, дівчинці - 19 років.

Що відомо про батька загиблих дітей

Козлов Ярослав Володимирович працює лікарем невропатологом вищої кваліфікаційної категорії в Університетській клініці КНУ ім. Т.Шевченка. Він навчався в медичному університеті ім. А.А. Богомольця, проходив курси тематичного удосконалення з краніальної остеопатії в медичній реабілітації. Вищий ступінь категорії за спеціальністю "Неврологія" він здобув у 2018 році.

Ярослав Козлов лікує захворювання периферичної нервової системи: радикуліт, невралгія, хронічні судинні захворювання, ДЕП (дисциркуляторна енцефалопатія), НЦД (нейроциркуляторна дистонія) і т.д. Він також практикує Кранісакральну терапію в мануальній терапії та остеопатії. Цей напрям спрямований на відновлення природної рухливості крижів, структур черепа і внутрішньомозкових оболонок, усунення порушень кровообігу головного мозку, а також забезпечення безперешкодного руху спинномозкової рідини (ліквору).

Комбінована атака РФ 24 квітня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 24 квітня Київ знову опинився під повітряною атакою з боку Росії. У різних районах столиці було чутно серію потужних вибухів. Згодом про вибухи і роботу ППО повідомили в інших регіонах України.

Згодом стало відомо, що під час комбінованого повітряного удару по Києву країна-агресор РФ використовувала балістичні ракети KN-23 з КНДР, разом із крилатими ракетами і дронами типу Shahed-136.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що більш ніж 200 повітряних цілей летіли на Україну - це ракети, в тому числі балістичні, та ударні дрони.

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