На військовому арсеналі у Володимирській області РФ гримлять вибухи - деталі

Дрони атакували 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ.

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Триває евакуація мешканців 7 населених пунктів / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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В Кіржачі пролунали вибухи

Під атакою один з найбільших складів з боєприпасами міноборони РФ

Росіян з сусідніх населених пунктів евакуюють

У Володимирській області країни-агресорки Росії 22 квітня пролунали вибухи. Місцеві жителі Кіржача та Барсового повідомили про звуки детонації зенітно-керованих ракет.

РосЗМІ повідомляють про удар по 51 арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії.

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Вже відомо, що оголошено евакуацію з 7 навколишніх населених пунктів, зокрема Мирного. Місцеві там залишились без вікон і тепер також чують свист детонуючих ракет.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео наслідків атаки на 51 арсенал:

Зауважимо, що 51-й арсенал ГРАУ є одним із найбільших складів боєприпасів російського міноборони. Що цікаво, цей об'єкт, за даними аналітиків Exilenova+, був серед одержувачів військового вантажу, перевезеного з Білорусі до Росії. Це підтверджує те, що арсенал використовували, як пункт призначення для потреб окупаційних військ на війні проти України.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти втратили десятки ракет повітряного базування внаслідок удару Сил оборони по військовому аеродрому загарбників "Енгельс-2" у Саратовській області.

Енгельс-2 / Інфографіка: Главред

Раніше Главред писав, що наприкінці березня у країні-агресорці Росії пролунали вибухи. Росіяни повідомили про роботу ППО по невідомих безпілотниках, які нібито намагалися атакувати НПЗ у Волгограді.

Напередодні в Астраханській області РФ місцеві поскаржились на вибухи. З'ясувалося, що під ударом безпілотників опинилися об'єкти паливно-енергетичного комплексу.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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