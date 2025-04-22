На військовому арсеналі у Володимирській області РФ гримлять вибухи - деталі

Головне:
- В Кіржачі пролунали вибухи
- Під атакою один з найбільших складів з боєприпасами міноборони РФ
- Росіян з сусідніх населених пунктів евакуюють
У Володимирській області країни-агресорки Росії 22 квітня пролунали вибухи. Місцеві жителі Кіржача та Барсового повідомили про звуки детонації зенітно-керованих ракет.
РосЗМІ повідомляють про удар по 51 арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії.
Вже відомо, що оголошено евакуацію з 7 навколишніх населених пунктів, зокрема Мирного. Місцеві там залишились без вікон і тепер також чують свист детонуючих ракет.
Дивіться відео наслідків атаки на 51 арсенал:
Зауважимо, що 51-й арсенал ГРАУ є одним із найбільших складів боєприпасів російського міноборони. Що цікаво, цей об'єкт, за даними аналітиків Exilenova+, був серед одержувачів військового вантажу, перевезеного з Білорусі до Росії. Це підтверджує те, що арсенал використовували, як пункт призначення для потреб окупаційних військ на війні проти України.
Удари вглиб Росії - останні новини
Нагадаємо, російські окупанти втратили десятки ракет повітряного базування внаслідок удару Сил оборони по військовому аеродрому загарбників "Енгельс-2" у Саратовській області.
Раніше Главред писав, що наприкінці березня у країні-агресорці Росії пролунали вибухи. Росіяни повідомили про роботу ППО по невідомих безпілотниках, які нібито намагалися атакувати НПЗ у Волгограді.
Напередодні в Астраханській області РФ місцеві поскаржились на вибухи. З'ясувалося, що під ударом безпілотників опинилися об'єкти паливно-енергетичного комплексу.
Читайте також:
- Двоє дітей осиротіли: на фронті загинула активістка Анастасія Єфімова
- Українцям урізали виплати: у Мінсоцполітики назвали нову максимальну пенсію
- Чи буде прорив до 9 травня: експерт назвав справжню мету РФ
Удари по Росії
Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.
Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.
Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред