Найвразливіша позиція, за словами політолога, у президента США - після поразки на виборах до Конгресу йому потрібен бодай якийсь результат.

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Зустріч трьох лідерів в Китаї / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Путін отримує картинку виходу з ізоляції

Сі Цзіньпін постає господарем, який приймає гостей

Трамп шукає результат після виборів до Конгресу

Від зустрічі в Шеньчжені кожен із трьох лідерів отримує передусім символічні дивіденди. Очільник країни-агресорки Володимир Путін - картинку виходу з ізоляції, голова КНР Сі Цзіньпін - роль "імператора", який приймає гостей, а президент США Дональд Трамп - шанс щось виторгувати. Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний.

За словами експерта, для російського диктатора саміт - це передусім картинка, яка має продемонструвати кінець ізоляції.

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"Для Путіна це нарешті хоч якесь геополітичне досягнення останніх років - знову ж таки, на рівні телевізійної картинки. Його прийняли у високе коло. Виглядає так, ніби ізоляції, яка почалася після вторгнення, більше немає, а він - один із трьох, хто вирішує долю світу", - зазначив Розумний.

Політолог наголосив, що реальні домовленості для Кремля тут вторинні.

"Цієї символічної картинки йому вже цілком достатньо. До того ж це можливість знову показати серйозність російських вимог та російської важливості. Такий символічний капітал теж багато важить - незалежно від того, про що домовляться чи не домовляться", - пояснив експерт.

Яку роль на зустрічі відіграє Сі Цзіньпін

Голова КНР, на думку Розумного, використовує саміт, щоб постати в ролі господаря, до якого приїжджають інші лідери.

"Сі Цзіньпін приймає цю зустріч й виступає як дуже поважна особа, фактично імператор. Решта виглядають прохачами, які добиваються зустрічі, а він їх приймає. Водночас практичної користі чи домовленостей, які підкріпили б цей символічний капітал, він, очевидно, не очікує", - сказав політолог.

Чому у Трампа найвразливіша позиція на зустрічі

Розумний також зазначив, що американський президент, на відміну від колег, розраховує на конкретний результат.

"Найбільш вразлива позиція - у Трампа. Він хоче щось виторгувати в останній момент. Сподівається, умовно кажучи, поставити на зеро: раптом удасться чогось досягти, хоч щось вирішити для американської політики. Після поразки на виборах до Конгресу йому потрібно щось робити, шукати можливості", - наголосив фахівець.

Хроніка заяв Трампа / Інфографіка: Главред

Окремо політолог звернув увагу на психологічний мотив, який, на його думку, також штовхає Трампа до такого формату.

"Думаю, є ще психологічний аспект. Трамп, найімовірніше, заздрить Путіну та Сі Цзіньпіну як довічним правителям своїх країн. Він такими людьми захоплюється, зустрічався з Кім Чен Ином. Опинитися в їхньому колі, відчути себе таким самим „королем" - це, очевидно, певний невловимий, ірраціональний бонус від зустрічі. Принаймні так це виглядає ззовні", - пояснив Розумний.

Водночас експерт не став розглядати конспірологічні версії про нібито таємний план розв'язання світової кризи.

"Звичайно, є конспірологічні версії про якийсь план розв'язання світової кризи. Але зараз ми їх не розглядаємо, оскільки це все вилами по воді писано", - підсумував він.

Зустріч Трампа, Сі та Путіна - новини за темою

Як повідомляв Главред, лідери США, Китаю та Росії 19 листопада зібралися в Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Це була перша тристороння зустріч Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна в такому форматі. Однією з головних тем стало скорочення ядерних арсеналів, обговорювали також війну в Україні.

Переговори в Шеньчжені не принесли проривів. Як ідеться в огляді основних результатів переговорів, зустріч тривала близько 90 хвилин. Росія, зокрема, хоче продати США та Китаю розвиток Північного морського шляху.

Після саміту свою оцінку дав і кремлівський диктатор. Путін підбив підсумки переговорів із Сі та Трампом і "накинувся" на Україну. За його словами, учасники досягли взаєморозуміння щодо низки міжнародних питань і обговорили реформування ООН.

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