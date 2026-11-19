Лідери трьох країн пообіцяли реформувати ООН, наростити постачання нафтопродуктів і закликали Міжнародний кримінальний суд не зловживати юрисдикцією.

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Трамп, Сі та Путін ухвалили спільну декларацію / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Кремль

Головне із заяви:

Лідери пообіцяли реформу ООН і більше нафтопродуктів

У тексті є заклик до МКС, який видав ордер на арешт Путіна

Україну та Європу в документі не згадано

Президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і диктатор країни-агресорки РФ Володимир Путін за підсумками тристоронньої зустрічі в Шеньчжені ухвалили спільну декларацію з чотирьох пунктів, у якій жодного разу не згадано ні Україну, ні Європу. Документ стосується реформи ООН, постачання нафтопродуктів, юрисдикції Міжнародного кримінального суду та ядерних ризиків.

Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що тема України не була основною на тристоронньому саміті.

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Те, що лідери взяли на себе зобов'язання щодо стабільних потоків енергії, з посиланням на китайські державні ЗМІ підтвердила й Al Jazeera. Сам документ оприлюднили саме китайські державні медіа.

Що записали в декларацію Трампа, Сі та Путіна

У тексті декларації зазначено, що лідери трьох країн обговорили міжнародну ситуацію та підтвердили прихильність до підтримання стратегічної стабільності й міжнародної безпеки.

Декларація містить чотири основні пункти:

Реформування ООН. Як постійні члени Ради Безпеки ООН, Китай, Росія та США прагнуть сприяти реформі організації, щоб вона ефективніше реагувала на глобальні виклики та виконувала свою місію з підтримки міжнародного миру й безпеки. Енергетична співпраця. Три держави планують збільшити виробництво та постачання продуктів нафтопереробки "на благо всіх народів". Також вони підтвердили важливість стабільних поставок енергоресурсів. Міжнародний кримінальний суд. Лідери визнали першочерговим принцип національної згоди та повагу до імунітету державних посадовців і погодилися, що Міжнародний кримінальний суд та подібні органи не повинні зловживати своєю юрисдикцією. Ядерна безпека. Три глави держав підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти і її не можна вести, а їхні країни братимуть участь у діалозі щодо зменшення ядерних ризиків і запобігання розповсюдженню ядерної зброї.

Чи згадали Україну в декларації

Ні Україна, ні Європа в тексті документа не фігурують. Єдиним рядком, який можна вважати близьким до цих питань, є загальна формула про міжнародну ситуацію, пише The Guardian.

"Три глави держав обмінялися глибокими думками щодо поточної міжнародної ситуації та зобов'язалися підтримувати стратегічну стабільність і міжнародну безпеку", - йдеться в документі.

Хроніка заяв Трампа / Інфографіка: Главред

Чи дасть зустріч Трампа, Сі та Путіна реальні домовленості

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду напередодні зустрічі наголошував, що тристоронній формат не додає нічого принципово нового ні до війни, ні до інших питань порядку денного.

"Сам тристоронній формат нічого до цієї історії не додає. Так само він не додає нічого принципово нового до інших питань. У торговельних відносинах після зустрічі Сі й Трампа в Америці нічого не змінилося. Щодо ядерного роззброєння, яке намагається просувати Трамп, ситуація також незмінна. Китай досить резонно говорить, що йому немає про що домовлятися, оскільки його потенціал набагато менший. З Іраном теж усе незрозуміло: Америка стягує військові сили, Росія намагається бути посередником з незрозумілою місією. І за всіма цими питаннями немає натяку на прорив чи конкретне рішення", - наголосив фахівець.

Говорячи про мотиви Кремля, експерт звернув увагу, що для Путіна найбільше важить сама картинка поруч із лідерами США та Китаю.

"Цієї символічної картинки йому вже цілком достатньо. До того ж це можливість знову показати серйозність російських вимог та російської важливості. Такий символічний капітал теж багато важить - незалежно від того, про що домовляться чи не домовляться", - пояснив Розумний.

Саміт у Шеньчжені - новини за темою

Як повідомляв Главред, тристоронні переговори Сі Цзіньпін відкрив промовою про співпрацю трьох країн у відповідь на глобальні виклики. Путін на початку переговорів заявив про спільну відповідальність трьох країн за міжнародний мир і безпеку. Трамп назвав зустріч історичною і заявив, що лідерам трьох найбільших країн світу є про що поговорити.

Окрема розмова Трампа і Путіна, за словами Ушакова, тривала 35-40 хвилин. Після зустрічі лідерів у Китаї спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер терміново вирушили до Берліна. Німецькі посадовці заявили, що зустріч у Берліні буде присвячена надійним і юридично обов'язковим гарантіям безпеки.

Саміт АТЕС не обійшовся без незручних для Кремля епізодів. Зокрема, на вечері лідерів Путіна посадили окремо від Трампа і Сі Цзіньпіна. Цей момент потрапив на відео.

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