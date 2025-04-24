Кількість жертв удару по Києву різко зросла - під завалами досі можуть бути люди

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по столиці стрімко зростає, за даними МВС, під завалами досі можуть перебувати люди.

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Кількість загиблих та поранених внаслідок удару по Києву різко зросла / Колаж Главред, фото: МВС України

Коротко:

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Києву зросла до 10

Люди продовжують залишатись під завалами

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару зросла до 10 людей. Крім того, відомо про 90 поранених внаслідок терористичної атаки РФ. Про це йдеться у повідомленні ДСНС та МВС.

Станом на 16:29 у Святошинському районі рятувальники витягли з-під завалів тіло 27-річної жінки.

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"Пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки тривають", - наголосили в ДСНС.

Станом на 16:55 рятувальникам вдалося дістати з-під завалів житлового будинку в Києві ще одне тіло.

Таким чином кількість жертв після російського обстрілу столиці зросла до 10 осіб.

Водночас міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відвідав один із районів Києва, де тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару по житловому будинку.

За даними МВС, серед загиблих двоє дітей 2003 та 2005 року народження з однієї родини. Загалом постраждали 90 людей, із них 44 перебувають у лікарнях. Під завалами можуть залишатися люди, пошукові роботи тривають, на місці працюють рятувальники та кінологи ДСНС.

"Один чоловік провів під завалами вісім годин, і ми змогли його врятувати живим. Тому ми будемо працювати вдень і вночі до того часу, поки не будемо впевнені, що ми дістали всі тіла або врятували ще людей, які під завалами", — наголосив Клименко.

Клименко підкреслив, що удар був завданий саме по цивільній інфраструктурі в густонаселеному районі столиці. Пошкоджено щонайменше 25 багатоповерхівок, школу та дитячий садок. Будинки двічі оглянули, вночі та зранку, щоб переконатися, що в квартирах не залишилося постраждалих.

Поліція приймає заяви від місцевих жителів про пошкоджене майно, залучено близько 40 слідчих та 30 оперативників, а також 100 дільничних і патрульних поліцейських, які забезпечують цілодобову охорону постраждалих об’єктів.

Клименко зазначив, що Спільно з СБУ триває документування воєнного злочину. За попередніми даними, Росія завдала удару балістичною ракетою, її уламки вже вилучено, детальні висновки будуть після експертизи.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удар по Києву 24 квітня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 квітня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Київ, застосувавши крилаті й балістичні ракети, зокрема типу "Калібр", а також ударні дрони "Шахед".

Якщо раніше українська ППО успішно знищувала всі такі цілі, цього разу частина ракет досягла цілей. Військовий експерт і директор з розвитку Defense Express Валерій Рябих припустив, що Росія могла модернізувати ракети "Калібр" або змінила тактику ударів.

На жорстоку атаку відреагував колишній президент США Дональд Трамп. Він висловив своє невдоволення та закликав сторони до укладення мирної угоди.

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Хто такий Ігор Клименко? Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

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