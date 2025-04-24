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Адміністрація Трампа тисне на Київ для ухвалення вигідного РФ мирного плану – NYT

Олексій Тесля
24 квітня 2025, 10:12
734
Американський мирний план є найбажанішою новиною для Москви, пише NYT.
Трамп, Зеленський
ЗМІ розповіли про тиск США на Україну / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Головне:

  • США посилюють тиск на Україну
  • Американський мирний план - бажана новина для Москви

Останні заяви адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема віцепрезидента Джей Ді Венса, спрямовані на посилення тиску на Україну з метою визнання претензій Росії на захоплені території, особливо Криму.

У матеріалі The New York Times нагадується про те, що Венс не виключив вихід США з мирного процесу, якщо і Україна, і Росія не приймуть американські умови, серед яких "заморожування" поточної лінії фронту, визнання анексії Криму Росією і відмова України від вступу до НАТО.

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"Ми зробили дуже конкретну пропозицію і росіянам, і українцям. Настав час сказати "так" або США покинуть цей процес. Єдиний спосіб дійсно припинити кровопролиття - щоб обидві армії склали зброю, заморозили конфлікт і зайнялися будівництвом кращого майбутнього - як для Росії, так і для України", - сказав Венс.

Автори матеріалу пояснюють, що американський мирний план, за якого російські війська залишилися б на сході України, став би бажаною новиною для Москви.

"Формальне "заморожування" конфлікту фактично означало б вимушену капітуляцію України і передачу значної частини її територій Росії, що суперечить принципам самовизначення і поваги кордонів, якими керуються США і європейські країни, що надають підтримку Києву з початку вторгнення", - уточнюється в статті.

Підкреслюється, що погроза Венса вийти з переговорів перегукується із заявами держсекретаря Марко Рубіо і президента США Дональда Трампа. Лідер США заявив, що "якщо сторони не домовляться швидко, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди, і ми просто йдемо".

Журналісти додали, що заява Венса прозвучала лише за кілька годин після того, як Зеленський укотре наголосив: його країна ніколи не визнає окупацію Криму Росією, оскільки це суперечить Конституції України. Він також додав, що Україна не може прийняти заборону на вступ до НАТО.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Трамп назвав ймовірні терміни переговорів із Путіним. Президент США Дональд Трамп планує візит на Близький Схід.

Нагадаємо, раніше Лондон скасував переговори глав МЗС. Переговори щодо мирної угоди між Україною і Росією в Лондоні скасовано, повідомили в Британії.

Як писав Главред, раніше українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці і були присвячені перемир'ю і наданню Україні дієвих гарантій безпеки.

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Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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Дональд Трамп Джей Ді Венс Переговори про припинення вогню
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