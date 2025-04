Адміністрація Трампа тисне на Київ для ухвалення вигідного РФ мирного плану – NYT

Головне:

Останні заяви адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема віцепрезидента Джей Ді Венса, спрямовані на посилення тиску на Україну з метою визнання претензій Росії на захоплені території, особливо Криму.

У матеріалі The New York Times нагадується про те, що Венс не виключив вихід США з мирного процесу, якщо і Україна, і Росія не приймуть американські умови, серед яких "заморожування" поточної лінії фронту, визнання анексії Криму Росією і відмова України від вступу до НАТО.

"Ми зробили дуже конкретну пропозицію і росіянам, і українцям. Настав час сказати "так" або США покинуть цей процес. Єдиний спосіб дійсно припинити кровопролиття - щоб обидві армії склали зброю, заморозили конфлікт і зайнялися будівництвом кращого майбутнього - як для Росії, так і для України", - сказав Венс.

Автори матеріалу пояснюють, що американський мирний план, за якого російські війська залишилися б на сході України, став би бажаною новиною для Москви.

Підкреслюється, що погроза Венса вийти з переговорів перегукується із заявами держсекретаря Марко Рубіо і президента США Дональда Трампа. Лідер США заявив, що "якщо сторони не домовляться швидко, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди, і ми просто йдемо".

Журналісти додали, що заява Венса прозвучала лише за кілька годин після того, як Зеленський укотре наголосив: його країна ніколи не визнає окупацію Криму Росією, оскільки це суперечить Конституції України. Він також додав, що Україна не може прийняти заборону на вступ до НАТО.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.