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Трампу передали новий документ щодо війни в Україні - ЗМІ розкрили його суть

Юрій Берендій
24 квітня 2025, 18:03
384
Зеленський повідомив про передачу до США документу щодо війни в Україні, узгодженого в рамках переговорах в Лондоні, ЗМІ розкрили його деталі.
Трампу передали новий документ щодо війни в Україні - ЗМІ розкрили його суть
Трампу передали новий документ щодо війни в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Новий документ щодо України вже перебуває "на столі" у Трампа
  • Він містить спільне бачення країн Європи щодо війни Росії проти України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі в Лондоні 23 квітня було підготовлено документ, який стосується територій України. Президент зазначив, що даний документ було розроблено у відповідь на озвучену Трампом пропозицію визнати окупований Крим частиною Росії і він вже знаходиться "на столі" у президента США. РБК-Україна з посиланням на анонімні джерела, знайомі з ходом переговорів розкрили суть цього документа.

Як зазначив співрозмовник видання, напередодні в Лондоні узгодили документ, який спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келлог доправив до Вашингтона.

відео дня

"Він містить спільне бачення європейців - Франції, Британії, Німеччини та України щодо війни", - розповіло джерело.

Трампу передали новий документ щодо війни в Україні - ЗМІ розкрили його суть
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа щодо України та війни - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп прокоментував можливі терміни зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, зазначивши, що така зустріч може відбутися невдовзі після його запланованого візиту до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ у травні.

Водночас останні заяви адміністрації Трампа, зокрема віцепрезидента Джей Ді Венса, свідчать про зростання тиску на Україну з метою визнання вимог Росії щодо окупованих територій, зокрема Криму. Як пише The New York Times, Венс допустив, що США можуть вийти з процесу мирного врегулювання, якщо Київ і Москва не приймуть американські умови. Серед них визнання фактичної лінії фронту, погодження на анексію Криму та відмова України від членства в НАТО.

Сам Дональд Трамп заявив, що Москва начебто готова піти на угоду про припинення війни. При цьому, за його словами, головним викликом залишається досягти домовленості з українським президентом Володимиром Зеленським.

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