Дані про рух трамваїв, тролейбусів та автобусів на карті оновлюються кожні три хвилини, а згодом інтервал скоротять до 1–2 хвилин.

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У Києві запустили нову систему відстеження громадського транспорту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, прес-служба "Київпастрансу"

Коротко:

Транспорт Києва видно на карті навіть під час тривог

Під час тривог дані оновлюються кожні 3 хвилини

Інтервал планують скоротити до 1–2 хвилин

У Києві запрацювало онлайн-відстеження автобусів, трамваїв і тролейбусів, яке не вимикається під час повітряної тривоги. Запуск збігся з труднощами на транспорті столиці після балістичного удару по Києву з боку країни-агресора РФ, коли 17 листопада перекривали Північний і Південний мости.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації у Telegram. У КМДА пояснили, чому карта не втрачає транспорт під час збоїв супутникової навігації.

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"Система використовує альтернативні джерела даних, тому інформація про місцезнаходження транспорту оновлюється навіть тоді, коли супутникова навігація працює нестабільно", - йдеться в повідомленні.

До системи підключили весь рухомий склад КП "Київпастранс", який працює на міських маршрутах. Це стосується автобусів, трамваїв і тролейбусів.

Як часто оновлюються дані на карті

Зараз під час тривог інформація про рух транспорту на карті оновлюється кожні три хвилини. Розробники вже планують пришвидшити роботу сервісу.

що відстежується - автобуси, трамваї та тролейбуси "Київпастрансу";

як часто оновлюються дані під час тривоги - кожні 3 хвилини;

що планують - скоротити інтервал до 1–2 хвилин.

Терміни, коли інтервал оновлення скоротиться, поки що не називають.

Де відстежити автобус, трамвай і тролейбус онлайн

Переглянути, де знаходиться потрібний транспорт, можна в розділі "Транспорт online" на сайті "Київпастрансу". Карта показує рух наземного транспорту містом, зокрема під час повітряних тривог.

Рівні повітряних тривог / Інфографіка: Главред

Чи загрожує Києву транспортний колапс через удари по мостах?

Транспортний експерт Дмитро Беспалов в інтерв’ю "Главреду" зазначав, що сполучення між берегами має для столиці критичне значення, і ворог це розуміє.

"Вони розуміють, що цей міст і транспортне сполучення між берегами мають величезне значення для економічної, соціальної та загалом повсякденної діяльності Києва. Відповідно, можуть намагатися порушити це сполучення", - підкреслив експерт.

При цьому Беспалов не вважає, що таким способом можна повністю зупинити життя міста.

"Повністю паралізувати Київ таким способом навряд чи можливо. Хіба що на певний проміжок часу", - пояснив Беспалов.

Головну загрозу експерт вбачає в тому, що люди витрачають на дорогу в рази більше часу, ніж передбачають норми.

"Якщо люди втрачають можливість за розумний час дістатися з однієї точки в іншу, коли поїздка триває не 45 хвилин, як передбачено державними будівельними нормами (ДБН), а півтори, дві, три або чотири години, це насамперед підриває економічну активність", - підсумував транспортний експерт.

Транспорт Києва - новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 листопада країна-агресор РФ атакувала Київ балістичними ракетами. Після удару частина метро курсувала лише між станціями Сирець і Видубичі. Без опалення залишилися 317 будинків Дарницького району.

Президент Володимир Зеленський розповів, скільки ракет ворог випустив по столичним мостам. За його словами, по мостах Києва випустили сім балістичних ракет: чотири по Південному і три по Північному. МВС отримало доручення щодо реорганізації транспортних потоків у столиці.

У місті обговорюють альтернативи мостам, зокрема пороми та понтонні переправи. Однак фахівець із позивним "Флеш" вважає, що пороми та понтони не забезпечать повноцінного сполучення між берегами. Також розглядається варіант будівництва тунелю під Дніпром.

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