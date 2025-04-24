Тепер він по кишені усім: в Україні різко обвалилася ціна на популярний овоч

Вартість цього овоча знизилася через зниження попиту і збільшення обсягів вибірки в українських комбінатах.

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В Україні різко обвалилася ціна на популярний овоч/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Який овоч суттєво подешевшав в Україні

Які причини падіння його ціни

Ціна на тепличні огірки в Україні продовжує суттєво падати. Ця тенденція уже продовжується не один день.

Згідно з даними щоденного моніторингу проекту EastFruit, головними чинниками, які спричинили падіння ціни на цей овоч, є збільшення обсягів вибірки в українських комбінатах і невисокий попит на овочі.

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У той же час великі тепличні господарства вже повідомляють, що на складах залишається багато продукції, адже продовжує збільшуватися середній тижневий обсяг вибірки в комбінатах. Щоб уникнути накопичення нереалізованих обсягів огірка, виробникам доводиться знову знижувати ціни на свою продукцію.

Станом на сьогоднішній день, тепличні комбінати відвантажують огірки в діапазоні 45-75 грн/кг ($1,08-1,80/кг). Ціна варіюється залежно від сорту, якості та обсягів партій. Це в середньому на 42% дешевша, ніж тижнем раніше.

При цьому з місцевими огірками досі продовжує конкурувати імпортна продукція з Румунії. У багатьох імпортерів досі залишилися великі запаси румунських огірків, тому вони були змушені знизити ціни на цей товар до 25 грн/кг ($0,60/кг).

У таких умовах українські тепличні комбінати не бачать іншого виходу, крім як і далі знижувати відпускні ціни. Вартість огірків станом на цей час уже в середньому на 34% нижчі, ніж наприкінці квітня 2024 року.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в Україні різко "впала" ціна на популярний овоч. В Україні спостерігається зниження цін на тепличні огірки. Станом на 19 квітня, українські тепличні комбінати відпускали огірки по 75-125 грн/кг ($1,89-3,02/кг), що було в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше.

Також раніше повідомлялося, що очікується зниження цін на овочі – ЗМІ опублікували прогноз. Стало відомо, як погодні умови та запаси впливають на овочевий ринок України.

Нагадаємо, Україна зменшить свою залежність від імпорту картоплі – стали відомі деталі. Виробникам картоплі стане простіше організувати зберігання своєї продукції.

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