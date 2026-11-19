Росія, за словами ексочільника ЦПД, хоче продати США і Китаю розвиток Північного морського шляху, бо сама не має технологій для видобутку ресурсів.

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Коваленко назвав основні результати тристоронніх переговорів лідерів США, РФ та КНР / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне із заяви:

Зустріч тривала півтори години і не дала проривів

Росія хоче продати США і Китаю розвиток Північного морського шляху

Позиція США щодо Тайваню проясниться у 2027 році

Тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та диктатора країни-агресорки РФ Володимира Путіна в китайському Шеньчжені не дала жодних проривів для України. Переговори тривали лише близько півтори години і були потрібні передусім для картинки та гучної заяви про ядерну зброю. Про це повідомив ексочільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram.

Він наголосив, що зустріч лідерів трьох країн не варто сприймати як нову Ялтинську конференцію, про яку багато писали напередодні.

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"Нічого про Україну, і взагалі ніяких проривів - формальність. Це не Ялта 2.0, як багато хто писав і розганяв", - написав Коваленко.

Чого хочуть від зустрічі Росія, США і Китай

За словами Коваленка, кожна зі сторін прийшла на переговори зі своїми економічними інтересами. Росія намагається запропонувати Вашингтону і Пекіну одночасно розвиток Північного морського шляху, оскільки сама не має технологій для розробки ресурсів.

Інтерес американського президента експерт описав так.

"Трамп хоче заробляти на Росії, як сировинному придатку", - зазначив Коваленко.

Пекін, на його думку, має власну мету щодо Росії.

"Китай прагне витіснити західну технологічну базу з РФ, щоб зробити її повністю залежною від китайських технологій, і качати та викачувати з неї все, що можна", - пояснив ексочільник ЦПД.

Допис Андрія Коваленка / Скріншот

Чи відступлять США від підтримки Тайваню

Окремо Коваленко прокоментував позицію Трампа щодо Тайваню. За його словами, нічого нового американський президент не сказав, адже його попередник Джо Байден так само не підтримував незалежність острова.

"Але із безпекової логіки Тайвань потрібна для безпеки Японії і союзників США, тому її завжди підтримували. Чи відступить США із підтримкою буде зрозуміло в 2027 році", - зазначив експерт.

Окремо Коваленко оцінив, що отримав від зустрічі Путін. За його словами, кремлівський диктатор "отримав фоточку з геополітичними лідерами світу".

Хроніка завершення війни Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Про що говорирли під час зустрічі лідери - основні заяви

Як писав Главред, тристороння зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в китайському Шеньчжені не принесла публічних домовленостей щодо війни в Україні, однак усі троє лідерів окреслили свої позиції щодо міжнародної безпеки, ядерного роззброєння та глобальних конфліктів. Найбільше уваги Україні приділили американський і російський президенти, тоді як китайський лідер зосередився на глобальній стабільності.

Про що заявив Сі Цзіньпін

Голова КНР представив зустріч як історичну подію та наголосив на особливій відповідальності трьох держав за міжнародну безпеку. Він згадав спільну боротьбу країн у Другій світовій війні та закликав Вашингтон і Москву підтримувати конструктивні відносини з Пекіном.

"Головна тема - підтримання миру в усьому світі та сприяння стратегічній стабільності у відносинах між великими державами", - заявив Сі Цзіньпін.

Окремо китайський лідер наголосив на взаємозалежності сучасного світу та необхідності координації між провідними державами. Україну та Іран у своїй вступній промові він не згадав.

"На тлі безпрецедентних тектонічних змін глобального масштабу світ не назвеш спокійним. Саме в негоду перевіряється почуття обов’язку. Наші три держави мають подати гідний приклад", - наголосив голова КНР.

Про що заявив Володимир Путін

Російський диктатор та воєнний злочинець Путін зробив акцент на спільній відповідальності трьох країн за міжнародну безпеку. Також він запропонував обговорити економічні зв'язки, продовольчу й енергетичну безпеку та протидію міжнародному тероризму.

Окремо Путін згадав російську війну проти України та повідомив, що це питання вже обговорювалося під час його двосторонньої зустрічі з Трампом, яка відбулася напередодні тристоронніх переговорів.

"Наші країни мають багато спільних інтересів у врегулюванні регіональних конфліктів, зокрема конфлікту в Україні. Сьогодні ми приділили цьому багато уваги під час двосторонньої зустрічі", - заявив Путін.

Також глава Кремля наголосив на необхідності збереження міжнародного права та спільній роботі трьох держав над протидією сучасним загрозам.

Про що заявив Дональд Трамп

Американський президент назвав тристоронній формат історичним і заявив, що США, Росія та Китай мають особливі можливості для скорочення ядерних арсеналів. За його словами, співпраця трьох найбільших ядерних держав може зменшити ризик застосування цієї зброї.

"Як три найбільші ядерні держави, ми перебуваємо в унікальному становищі, щоб скоротити кількість ядерних озброєнь і зменшити ризик їх застосування", - заявив Трамп.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Водночас американський президент наголосив на необхідності стримувати поширення ядерної зброї. Зокрема, він згадав Іран і заявив, що Вашингтон не дозволить Тегерану отримати ядерний арсенал.

Окрему увагу Трамп приділив російсько-українській війні. Він повідомив, що під час попередньої розмови з Путіним це питання було одним із головних, а також висловив припущення щодо готовності сторін завершити бойові дії.

"Ми обговорюватимемо війну Росії проти України. Сьогодні у нас із Путіним відбулася тривала дискусія, і ця тема була основною. І, я думаю, ситуація зрушує з місця. Думаю, він і та сторона [Україна] хотіли б завершення війни", - сказав президент США.

Крім того, Трамп заявив про необхідність протидіяти міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному кримінальному суду, який, за його словами, вийшов з-під контролю.

Чи може зустріч Трампа, Сі та Путіна стати новою Ялтою

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний напередодні переговорів в інтерв'ю Главреду відкинув порівняння саміту з Ялтинською конференцією 1945 року. На його думку, обставини тоді й зараз кардинально відрізняються.

"Ніхто нікого не переміг у світовій війні, жодного союзництва між цими трьома силами немає. Ніхто не малюватиме нову карту, оскільки немає ані сили, ані волі, ані потенціалу нав'язувати щось іншим народам. Це буде просто картинка", - наголосив фахівець.

Говорячи про вигоди для Кремля, експерт звернув увагу на символічний капітал, який отримує російський диктатор.

"Для Путіна це нарешті хоч якесь геополітичне досягнення останніх років - знову ж таки, на рівні телевізійної картинки. Його прийняли у високе коло. Виглядає так, ніби ізоляції, яка почалася після вторгнення, більше немає, а він - один із трьох, хто вирішує долю світу", - пояснив Розумний.

Водночас аналітик не виключав, що за зачиненими дверима сторони можуть торгуватися і за російські ресурси.

"Можливо, йдеться про російські економічні ресурси: що дістанеться Китаю, а на що претендують Трамп, Кушнер і Віткофф", - зазначив експерт.

Найгіршим для України він назвав сценарій, за якого три держави дійдуть спільної моделі без урахування інтересів Києва.

"Але якщо в Шеньчжені знайдуть модель, яка влаштовуватиме усіх і не дуже влаштовуватиме Україну, тиск на нас значно посилиться", - підсумував Розумний.

Переговори Трампа, Сі і Путіна в Китаї - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, тристоронні переговори Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна в Шеньчжені на полях саміту АТЕС тривали близько 90 хвилин. Це була перша зустріч лідерів трьох країн у такому форматі. Офіційно серед головних тем називали скорочення ядерних озброєнь.

Перед тристоронньою зустріччю американський лідер провів окремі переговори із Сі Цзіньпіном. Після розмови Трамп заявив, що розраховує на допомогу Пекіна у завершенні війни Росії проти України. Китайського лідера він назвав "другом".

Окремо президент США поговорив і з Путіним. За даними Sky News, розмова Трампа і Путіна за зачиненими дверима тривала 35-40 хвилин, а головною темою стала війна в Україні. Помічник Путіна Юрій Ушаков назвав її "підготовчою зустріччю" перед тристоронніми переговорами.

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