Внаслідок удару в житловому будинку зруйновано під’їзд.

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РФ вдарила по житловому будинку в Ізюмі / Колаж: Главред, фото: ОВА

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РФ вдарила по житловому будинку в Ізюмі

Унаслідок атаки постраждали 14 людей, серед них 4 дітей

Під завалами можуть перебувати люди, на місці працюють рятувальники

Російські війська завдали удару по житловому будинку в Ізюмі Харківської області. Внаслідок атаки постраждали 12 людей, серед них четверо дітей.

Під завалами можуть перебувати люди. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Спочатку було відомо про двох постраждалих, однак згодом кількість поранених зросла до 12. Медики надали допомогу чотирьом дітям.

Внаслідок удару в житловому будинку зруйновано під’їзд. Крім того, загорілася квартира на п’ятому поверсі будинку навпроти.

"Внаслідок удару зруйновано під'їзд. Також сталося загоряння квартири на п'ятому поверсі в будинку навпроти", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків російської атаки.

ОНОВЛЕНО 13:45. Кількість постраждалих через ворожий удар по Ізюму зросла до 14 людей. Серед них - четверо дітей, повідомили в ОВА.

РФ вдарила по житловому будинку в Ізюмі / Фото: ОВА

Який новий реактивний дрон випробовує РФ

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Росія проводить дослідні випробування реактивного дрона "Герань-6", який зможе розганятися до 1000 км/год і нести досить велику бойову частину.

За його словами, реактивні "Шахеди" та інші реактивні безпілотники літають зі швидкістю від 500 до 1000 км/год - як крилаті ракети. Якщо апарат летить зі швидкістю близько 800 км/год, перехоплювач повинен рухатися щонайменше так само швидко, тому ефективне кінетичне знищення таких цілей надзвичайно складне.

"Ми маємо бути до цього готові", - наголосив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що в ніч проти 19 листопада російські війська атакували кілька областей України. Під ударами опинилися Запоріжжя, Дніпропетровщина, Харківщина та Полтавщина. Внаслідок обстрілів є загиблий і поранені.

Раніше повідомлялося, що Росія може готувати масований удар по Україні. Окупанти вже зосередили ракетне озброєння одразу в трьох прикордонних регіонах: Брянській, Воронезькій та Курській областях. Про це 18 листопада повідомив моніторинговий канал єРадар.

Нагадаємо, вдень у середу, 18 листопада, країна-агресор Росія атакувала Київ дроними. У Печерському районі зафіксовано влучання уламків БпЛА в 28-поверховий житловий будинок на рівні 11 поверху.

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