У Харкові - 19 'прильотів', місто двічі за ніч було під ударом РФ: що відомо

Коротко:
- У Харкові вночі лунали вибухи
- Окупанти атакували дронами та ракетами
У ніч на 24 квітня російська окупаційна армія двічі атакувала Харків ракетами. Також окупанти застосували дрони. У місті прогриміли вибухи.
Як повідомив мер міста Ігор Терехов, унаслідок одного з ударів, який припав на Новобаварський район, вибито вікна в прилеглих багатоповерхівках.
Також є інформація про пошкодження приватних будинків в Основ'янському районі міста.
"Цієї ночі Харків отримав сім ракетних ударів", - повідомив Терехов о 02:06.
Пізніше, за його словами, Харків відбивав атаку ворожих БАЛА. Було чути вибух.
О 04:54 мер написав, що Харків вдруге за ніч перебуває під атакою крилатих ракет. Було чути два вибухи.
За попередньою інформацією, дві людини поранені внаслідок останнього удару по Харкову.
"Один з останніх ударів припав на район щільної житлової забудови. У кількох багатоповерхівках вибито вікна. Там же і двоє постраждалих. Обстеження місць ворожих ударів триває", - повідомив уранці в четвер Терехов.
Терехов також повідомив, що окупанти вдарили по виробничому підприємству міста Харкова. Біля приватних житлових будинків і в багатоповерхових житлових будинках зараз працює комунальна служба і перевіряє всі комунікації.
"Дуже неспокійна ніч. У Харкові було влучання 7 крилатих ракет. Крім цього було попадання і 12 "Шахедів", - зазначив він.
Дивіться відео - Терехов розповів про наслідки удару РФ по Харкову:
Атака РФ на Україну в ніч на 24 квітня 2025 року - що відомо
Як писав Главред, Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр" із Чорного моря. Також з аеродрому "Оленя" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.
Окупанти завдали масованого удару по Києву та Харкову. У кількох районах зафіксовано падіння уламків, пожежі в житлових будинках, гаражах та авто.
У Харкові внаслідок щонайменше семи ракетних ударів пошкоджено приватні будинки. Згодом місто атакували дрони.
За даними ДСНС, унаслідок атаки РФ у Києві загинули 9 людей, 63 - постраждали, 42 людини госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей. Станом на ранок у п'яти районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу.
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