У Харкові - 19 'прильотів', місто двічі за ніч було під ударом РФ: що відомо

За попередньою інформацією, двоє людей поранені внаслідок російської атаки по Харкову.

https://glavred.net/war/harkov-dvazhdy-za-noch-byl-pod-udarom-raket-chto-izvestno-o-posledstviyah-10658732.html Посилання скопійоване

Вночі РФ атакувала Харків дронами і ракетами / Колаж: Главред, фото: t.me/kpszsu, t.me/ihor_terekhov

Коротко:

У Харкові вночі лунали вибухи

Окупанти атакували дронами та ракетами

У ніч на 24 квітня російська окупаційна армія двічі атакувала Харків ракетами. Також окупанти застосували дрони. У місті прогриміли вибухи.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, унаслідок одного з ударів, який припав на Новобаварський район, вибито вікна в прилеглих багатоповерхівках.

відео дня

Також є інформація про пошкодження приватних будинків в Основ'янському районі міста.

"Цієї ночі Харків отримав сім ракетних ударів", - повідомив Терехов о 02:06.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Пізніше, за його словами, Харків відбивав атаку ворожих БАЛА. Було чути вибух.

О 04:54 мер написав, що Харків вдруге за ніч перебуває під атакою крилатих ракет. Було чути два вибухи.

За попередньою інформацією, дві людини поранені внаслідок останнього удару по Харкову.

"Один з останніх ударів припав на район щільної житлової забудови. У кількох багатоповерхівках вибито вікна. Там же і двоє постраждалих. Обстеження місць ворожих ударів триває", - повідомив уранці в четвер Терехов.

Терехов також повідомив, що окупанти вдарили по виробничому підприємству міста Харкова. Біля приватних житлових будинків і в багатоповерхових житлових будинках зараз працює комунальна служба і перевіряє всі комунікації.

"Дуже неспокійна ніч. У Харкові було влучання 7 крилатих ракет. Крім цього було попадання і 12 "Шахедів", - зазначив він.

Дивіться відео - Терехов розповів про наслідки удару РФ по Харкову:

Атака РФ на Україну в ніч на 24 квітня 2025 року - що відомо

Як писав Главред, Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр" із Чорного моря. Також з аеродрому "Оленя" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.

Окупанти завдали масованого удару по Києву та Харкову. У кількох районах зафіксовано падіння уламків, пожежі в житлових будинках, гаражах та авто.

У Харкові внаслідок щонайменше семи ракетних ударів пошкоджено приватні будинки. Згодом місто атакували дрони.

За даними ДСНС, унаслідок атаки РФ у Києві загинули 9 людей, 63 - постраждали, 42 людини госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей. Станом на ранок у п'яти районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред