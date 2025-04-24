F-16 і Mirage ЗСУ збили десятки ракет РФ: нові деталі удару ворога по Україні

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- Десятки повітряних цілей РФ збито українськими льотчиками
Під час відбиття масованого удару РФ Збройні сили України використовували передані раніше союзниками винищувачі F-16 і Mirage, повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Це пілоти F-16, Mirage, вони непогані дали сьогодні результати. Кілька десятків повітряних цілей збито саме нашими українськими льотчиками. Ми хочемо вкотре наголосити в Повітряних силах, що ефективність західних літаків доволі висока на сьогодні", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.
Український офіцер наголосив, що F-16 і Mirage, так само, як і старий парк радянської авіації, можуть збивати лише цілі, що летять за аеродинамічною траєкторією, тобто крилаті ракети та безпілотники. За балістичними ракетами можуть відпрацьовувати системи ППО Patriot.
За його словами, те, що сьогодні вдалося збити протиповітряній обороні над Києвом, є "досить таким непоганим результатом".
"Звичайно, що є жахливі наслідки російської атаки... Бити балістикою по містах-мільйонниках - це вже не те що злочин, тероризм. Важко собі уявити, що було б, якби всі ті балістичні ракети, які сьогодні запустили насамперед по столиці України, досягли б цілей", - додав Ігнат.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, чир РФ била по Києву ракетами KN-23 з КНДР. РФ провела додаткові роботи щодо KN-23 для досягнення нею більшої точності та надійності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр" із Чорного моря. Також з аеродрому "Оленя" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.
Як повідомляв Главред, унаслідок нічної атаки РФ у Києві 9 загиблих і десятки постраждалих, під завалами шукають людей.
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Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
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