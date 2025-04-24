F-16 і Mirage ЗСУ збили десятки ракет РФ: нові деталі удару ворога по Україні

Авіація ЗСУ може збивати тільки цілі, які летять за аеродинамічною траєкторією, пояснив Юрій Ігнат.

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Авіація ЗСУ відбивала масований удар РФ / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

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ЗСУ використовували передані раніше союзниками винищувачі F-16 і Mirage

Десятки повітряних цілей РФ збито українськими льотчиками

Під час відбиття масованого удару РФ Збройні сили України використовували передані раніше союзниками винищувачі F-16 і Mirage, повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це пілоти F-16, Mirage, вони непогані дали сьогодні результати. Кілька десятків повітряних цілей збито саме нашими українськими льотчиками. Ми хочемо вкотре наголосити в Повітряних силах, що ефективність західних літаків доволі висока на сьогодні", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

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Український офіцер наголосив, що F-16 і Mirage, так само, як і старий парк радянської авіації, можуть збивати лише цілі, що летять за аеродинамічною траєкторією, тобто крилаті ракети та безпілотники. За балістичними ракетами можуть відпрацьовувати системи ППО Patriot.

/ Інфографіка Главред

За його словами, те, що сьогодні вдалося збити протиповітряній обороні над Києвом, є "досить таким непоганим результатом".

"Звичайно, що є жахливі наслідки російської атаки... Бити балістикою по містах-мільйонниках - це вже не те що злочин, тероризм. Важко собі уявити, що було б, якби всі ті балістичні ракети, які сьогодні запустили насамперед по столиці України, досягли б цілей", - додав Ігнат.

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Раніше повідомлялося про те, чир РФ била по Києву ракетами KN-23 з КНДР. РФ провела додаткові роботи щодо KN-23 для досягнення нею більшої точності та надійності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр" із Чорного моря. Також з аеродрому "Оленя" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.

Як повідомляв Главред, унаслідок нічної атаки РФ у Києві 9 загиблих і десятки постраждалих, під завалами шукають людей.

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Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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