В Росії згорів багатоцільовий винищувач Су-30СМ за 50 мільйонів доларів - ГУР

Коротко:
- В Росії згорів винищувач Су-30СМ
- Спротив Кремлю на території РФ зростає
На військовому аеродромі в Ростові-на-Дону знищено багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.
"Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму на Росії ― на території аеродрому "Ростов-на-Дону Центральний" спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером "35"", - йдеться у повідомленні.відео дня
У Головному управлінні розвідки підкреслили, що приблизна вартість знищеного ворожого літака становить 50 мільйонів доларів. Водночас наголошується, що дедалі більше сил готові протистояти Кремлю та продовжувати операції з демілітаризації країни-агресора.
Дивіться відео знищення російського винищувача:
"ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - резюмували у розвідці.
Удари вглиб Росії - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 23 квітня Сили оборони України завдали удару по заводу з виробництва ударних БпЛА на території Росії. Як зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, українським військовим вдалося вдало обрати момент для атаки, у результаті якої всередині об’єкта здетонували готові дрони типу "Шахед".
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що українські сили вразили завод із виробництва дронів, розташований на відстані понад 1000 км від українського державного кордону.
Крім того, в ніч на 24 квітня в місті Коломна в Росії пролунали вибухи внаслідок атаки невідомих дронів. За даними російських ЗМІ, мішенню стало АТ "Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування".
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Що таке ГУР?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
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