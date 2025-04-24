Взвод із КНДР "покришили" в ближньому бою: спецзагін ЗСУ влаштував засідку на Курщині

Сили спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальну операцію проти регулярних військ Північної Кореї.

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Спецзагін ЗСУ знищив солдатів із КНДР / Колаж: Главред, фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Facebook/usofcom

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ССО провели спецоперацію проти регулярних військ Північної Кореї

Після успішного виконання завдання група рейнджерів ЗСУ відійшла

У Курській області воїни 6-го полку Рейнджер Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України провели спеціальні дії проти регулярних військ Північної Кореї.

У результаті було знищено 25 північнокорейців, які воювали на боці РФ, повідомляють у Telegram-каналі ССО.

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"Вісім рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника, за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження і зайняли вигідні вогневі позиції в окопах. Оператори ССО розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 осіб - втричі більшого за них - і зберегли ініціативу до його завершення", - розповіли українські військові.

Зазначається, що незважаючи на чисельну перевагу противника та ворожий артилерійський вогонь, військові ССО "не залишили цілому взводу КНДР шансів". Після успішного виконання завдання група рейнджерів відійшла.

"Ці події відбулися минулого місяця, однак через оперативну безпеку ми тільки зараз можемо розповісти про це", - додали в ССО.

Дивіться відео - операція проти військ КНДР:

/ Скріншот

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Раніше у ЗСУ розповіли про втрати РФ у Курській області. Перебуваючи в обороні, українські захисники завдають ворогові дуже великих втрат, каже Олег Ширяєв.

Як повідомляв Главред, раніше ЗМІ дізналися про втрати ЗСУ під Курськом. Для України такі втрати танків нетипові.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція досягла своєї мети. Глава держави пояснив, чого вдалося досягти.

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Що таке Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

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