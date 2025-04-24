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РФ била сотнями дронів і ракет: Зеленський про наслідки масованого удару

Олексій Тесля
24 квітня 2025, 10:58оновлено 24 квітня, 11:42
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Повітряними силами ЗС України виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей противника.
РФ била сотнями дронів і ракет: Зеленський про наслідки масованого удару
Володимир Зеленський прокоментував масований удар РФ/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ДСНС, Генштаб ЗСУ

Головне:

  • РФ вдарила по Україні 70 ракетами і 150 безпілотниками
  • Підтверджено збиття 112 повітряних цілей
  • До відбиття повітряного нападу РФ залучали F-16 і Mirage

РФ завдала удару по Україні приблизно 70 ракетами, зокрема балістичними, а також використовувала приблизно 150 ударних безпілотників, заявив президент Володимир Зеленський.

"На жаль, багато руйнувань. Тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на цей момент понад 80 осіб поранено по всій Україні. Усім надається допомога. На жаль, у Києві 9 людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - написав він у Telegram.

відео дня

За словами президента, він доручив міністру оборони України негайно зв'язатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО.

"Сьогодні проінформую Президента ПАР Рамафосу, який головує в "Групі двадцяти", про ситуацію і нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібне негайно і безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях - поверненні наших полонених і викрадених Росією українських дітей. Частину програми цього візиту скасовую і після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертаюся в Україну", - додав Зеленський.

  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Подробиці удару РФ по Україні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що окупанти РФ, зазнаючи критичних втрат на фронті і не маючи жодного стратегічного досягнення, діють методами терористів - завдають ударів по цивільній інфраструктурі, по містах України, вбиваючи жінок і дітей.

"Дії окупантів ще раз доводять: російська федерація не хоче миру. Уся її діяльність - цілеспрямоване вбивство українців і знищення України <...> Кожен злочин отримає відповідь. Кожен, хто віддавав злочинні накази атакувати цивільне населення, і кожен, хто їх виконував, понесе справедливе покарання", - написав він.

Дивіться відео - наслідки удару РФ:

Скріншот
/ Скриншот

У ніч на 24 квітня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed і дронамі-імітаторами інших типів, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей противника: 11 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23; 37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс; 6 крилатих ракет "Іскандер-К"; 12 крилатих ракет "Калібр"; 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з літаків тактичної авіації; 145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів", - зазначено в повідомленні.

РФ била сотнями дронів і ракет: Зеленський про наслідки масованого удару
/ Главред

Зазначається, що основним напрямком удару стала столиця України, місто Київ.

"За попередніми даними, станом на 10:00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей: 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23; 31 крилатої ракети Х-101; 6 крилатих ракет "Калібр"; 4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69; 64 ударних БпЛА Shahed. Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків)", - повідомляють у ЗС.

До відбиття повітряного нападу противника залучалися авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 і Mirage, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Унаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельницька область.

Скріншот
/ t.me/kpszsu

Удари РФ по Україні - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, унаслідок нічної атаки РФ у Києві 9 загиблих і десятки постраждалих, під завалами шукають людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр" з Чорного моря. Також з аеродрому "Оленя" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ завдала масованого удару по Києву і Харкову. У кількох районах зафіксовано падіння уламків, пожежі в житлових будинках, гаражах і авто.

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Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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