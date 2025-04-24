Загинули рідні брат і сестра: Зеленський розповів про наслідки удару РФ

По усій Україні більше 80 поранених, є багато загиблих.

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Зеленський розповів про масштаб трагедії, яку спричинила Росія своїм ранковим ударом / Колаж: Главред, фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official, ДСНС України

Що сказав Зеленський:

Внаслідок удару РФ в Києві загинули брат і сестра

Атака 24 квітня стала найнахабнішою за увесь час повномасштабного вторгнення

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом ПАР Сирілом Рамафоcою розповів про наслідки масованого удару країни-агресорки Росії по Україні.

Зеленський наголосив, що вранці наша країна пройшла через нову дуже масштабну російську атаку. Більш ніж 200 повітряних цілей летіли на Україну - це ракети, в тому числі балістичні, та ударні дрони.

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"На жаль, є руйнування, є втрати в нашій столиці, в інших наших містах. В усіх регіонах України більш ніж 80 людей поранені цими ударами. Сьогодні, на жаль, є загиблі. В Києві серед загиблих рідні брат і сестра: хлопчику 21 рік, дівчинці - 19 років", - сказав він.

Президент зауважив, що сьогоднішня атака стала найскладнішою та найнахабнішою з боку РФ. За його словами, рятувальні операції все ще тривають.

Чим Росія обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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