Банки змінили відсотки за депозитами: скільки українці тепер можуть заробити

Ставки за депозитами у гривні в банках підвищилися.

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Банки змінили відсотки за депозитами/ колаж: Главред, фото: УНІАН

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Як змінилися відсотки за депозитами у гривні у банках

Скільки українці можуть тепер заробити за депозитами у банках

У квітні 2025 року в українських банках трішки підвищилися ставки за депозитами у гривні. Загалом ставки зросли на 1-1,5 відсоткового пункту.

Найвигіднішими залишаються вклади терміном на 6-9 місяців – в середньому, поклавши кошти на такий термін, можна отримати відсоткову ставку 13,5-14,5% річних. Тобто якщо покласти на такий депозит суму 10 тис. грн на пів року, то після сплати всіх податків вкладник чистими отримає на руки 560 грн, пише OBOZ.UA.

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Проте якщо розміщувати кошти на депозитах на інші терміни, то ставки будуть трішки нижчими. Як розповів у коментарі виданню директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв, середні показники в цілому такі:

за ультракороткими вкладами (3-6 міс.) – 13-13,5% річних;

за вкладами від 6 міс. до 9 міс. – 13,5-14,5% річних;

терміном 9-12 місяців – 13-13,5% річних;

від 1 року – 13-13,5% річних.

"Розуміємо, що 13% річних для вкладу строком на 3 місяці – це сукупно 3,25% від розміщеної суми (тобто 13% потрібно розділити на 12 місяців і помножити на тривалість вкладу). А якщо відняти 23% податків з нарахованих відсотків, то чистий дохід зменшується майже на чверть. За 3 місяці громадянин отримає чистий дохід у середньому 250 грн, що буде цілком пропорційним рівню інфляції в найближчі 3 місяці (близько 4,5-6%)", – пояснив Замотаєв.

Він зазначив, що найбільш вигідними для вкладників у найближчі три місяці будуть залишатися депозити терміном від 6 міс. до 9 місяців.

У той же час він зазначив, що банки можуть пропонувати бонусні пропозиції для нових клієнтів, що може додавати у середньому від 0,5 до 1,5 відсоткових пунктів до прибутковості вкладу.

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