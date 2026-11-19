Проблеми з постачанням через Кримський міст можуть змусити російський Генштаб змінити плани на фронті.

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Удари по Кримському мосту позначаться на фронті / Колаж: Главред, фото: Dnipro Osint, скриншот

Що відомо:

Крим опинився в оперативному оточенні з військової точки зору

Жданов попередив про проблеми з постачанням російських військ

РФ може посилити атаки на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Російська армія втратила важливий маршрут постачання через Керченську протоку. Після руйнування автомобільної частини Кримського мосту та нового удару по залізничній переправі можливості окупантів використовувати цей маршрут обмежені.

Це може створити додаткові проблеми з військовою логістикою російського угруповання на півдні України. Про це в інтервʼю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

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За його словами, з військової точки зору Крим опинився в оперативному оточенні. Траса Р-280 до півострова перебуває під вогневим контролем українських військових, а автомобільна частина Кримського мосту зруйнована. Водночас після нового удару по залізничній частині переправи рух поїздів також зупинено.

"А фронт дуже добре відчує руйнування мосту, причому відчує аж до Оріхова", - наголосив експерт.

Водночас Жданов звернув увагу ще на одну важливу для російської армії ділянку залізничної інфраструктури - міст через річку Кальміус. Він є частиною нової гілки на Мелітополь, яку росіяни побудували минулого року.

За словами експерта, знищення цієї переправи може суттєво ускладнити забезпечення російських угруповань військ "Дніпро" та "Захід".

"Якщо залізничний міст через Кальміус обвалити, то російські групи військ "Дніпро" та "Захід" опиняться на голодному пайку", - пояснив Жданов.

Також експерт припустив, що найближчим часом російський Генштаб може посилити наступальні дії на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Він пов’язує це з необхідністю розширити сухопутний коридор, який після порушення сполучення через Кримський міст залишається єдиним маршрутом, що з’єднує окупований півострів із Росією.

Водночас цей шлях перебуває під вогневим контролем Сил оборони, що створює додаткові ризики для російської військової логістики.

"І я думаю, що найближчим часом російський генштаб розпочне масовану атаку на Покровському та Гуляйпольському напрямках. Бо для них це єдиний спосіб розширити сухопутний коридор. Зараз він становить близько 100 км, і за допомогою middle strike ми контролюємо його на всю глибину. А у росіян тепер це єдина артерія, що зв’язує Крим із Російською Федерацією", - наголочив експерт.

Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чому Керченський міст важливий для російської армії

Переправа є одним із ключових маршрутів, якими Росія забезпечує свої окупаційні угруповання на півдні України. Нею перевозять пальне, боєприпаси та військову техніку.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що Росія використовувала міст як символ окупації Криму та роками заявляла про його захищеність від українських ударів.

"Цей міст - головна сухопутна артерія, якою армія рф постачає свої окупаційні угруповання на півдні пальним, боєприпасами та технікою. росія будувала його як символ окупації півострова і роками переконувала, що він "недосяжний" та "невразливий". У "Нептуна" з такими символами свої рахунки. У квітні 2022 року українська крилата ракета цього типу поставила жирну крапку в історії флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва". Тепер "Нептуни", та інша українська зброя, ставлять свої крапки на мосту, яким окупанти тримаються за Крим", - йдеться у повідомленні.

Удари по Кримському мосту - останні новини

Як писав Главред, ЗСУ в ніч на 19 листопада завдали ракетного удару "Нептунами" по Керченському мосту. Внаслідок атаки пошкоджено залізничне полотно, рух переправою перекрили. Окупаційна влада визнала удар безпілотників по переправі, автомобільна частина якої вже не працює після того, як 16-17 листопада обвалилася її центральна арка.

Нагадаємо, ще 16 листопада ЗСУ атакували міст дронами. Після цього на фото помітили деформацію однієї з арок і пошкодження дорожнього покриття. Аксьонов тоді обіцяв обмежити рух до середини дня, а в Керчі розгорнули оперативний штаб.

У ніч на 17 листопада незаконно збудований країною-агресоркою РФ Кримський міст в окупованій Керчі знову опинився під масованою атакою дронів і ракет. Арка автомобільної частини переправи впала у воду, а один із прольотів обвалився.

У Міноборони України пояснили, що означає вихід мосту з ладу для окупантів. Там наголосили, що після обвалу Кримського мосту переправа більше не працює як транспортна артерія країни-агресорки. Менше маршрутів означає більше навантаження на логістику російських військ на запорізькому та херсонському напрямках.

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