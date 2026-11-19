Російський диктатор заявив, що відповідні дії РФ на атаки по Кримському мосту нібито "будуть набагато болючішими".

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Путін уперше відреагував на удари по Кримському / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, скриншот

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Путін пригрозив Україні "набагато болючішою" відповіддю на удари

За його словами, Кримський міст нібито не використовують у військових цілях

Диктатор заявив, що після атак Москва не збирається домовлятися про перемир’я

Російський диктатор Володимир Путін уперше публічно відреагував на удари по Кримському мосту та перейшов до нових погроз на адресу України.

Він заявив, що Росія готує набагато болючішу відповідь, а також спробував перекласти на Київ відповідальність за зрив можливих домовленостей про припинення вогню. Про це російський диктатор сказав журналістам після тристоронніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї.

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Як повідомляють російські ЗМІ, Путін розповів, що обговорював із Радою безпеки РФ можливість припинення вогню в окремих сферах. Однак після ударів по Кримському мосту Кремль нібито більше не збирається домовлятися.

Водночас російський диктатор використав ситуацію для чергових погроз Україні. Він заявив, що відповідь РФ на атаки по переправі буде "набагато болючішою".

Окремо глава Кремля спробував представити Кримський міст як виключно цивільний об’єкт. Він стверджує, що переправу вже давно нібито не використовують для переміщення військової техніки та боєприпасів.

Також Путін пообіцяв відновити пошкоджену переправу.

Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кремль знову відмовляється від перемир’я та перекладає провину на Україну

Колишній керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що слова Путіна про нібито готовність обговорювати припинення вогню до ударів по Кримському мосту не відповідають дійсності.

"Також путін бреше, що він збирався говорити про припинення вогню, а після атак на Кримський міст "передумав". Це дурня. З 2025 року путін відмовляється від припинення вогню, причому навіть від окремих перемирʼїв типу енергетичного", - нагоосив Коваленко.

За його словами, Москва відкидала такі пропозиції не тільки з боку України, а й з боку США.

"В 2026 він не розглядав жодне перемирʼя навіть після відновлення тристоронніх перемовин. Зараз він бреше, щоб перекинути на нас відповідальність за його небажання припиняти вогонь", - зазначив Коваленко

Окремо він нагадав, що саме Путін розпочав повномасштабну війну проти України та віддав накази завдавати ударів по мостах через Дніпро. За його словами, якби Росія не вдалася до таких дій, Кримський міст міг би й надалі залишатися цілим, принаймні певний час.

Удари по Кримському мосту - останні новини

Як писав Главред, ЗСУ в ніч на 19 листопада завдали ракетного удару "Нептунами" по Керченському мосту. Внаслідок атаки пошкоджено залізничне полотно, рух переправою перекрили. Окупаційна влада визнала удар безпілотників по переправі, автомобільна частина якої вже не працює після того, як 16-17 листопада обвалилася її центральна арка.

Нагадаємо, ще 16 листопада ЗСУ атакували міст дронами. Після цього на фото помітили деформацію однієї з арок і пошкодження дорожнього покриття. Аксьонов тоді обіцяв обмежити рух до середини дня, а в Керчі розгорнули оперативний штаб.

У ніч на 17 листопада незаконно збудований країною-агресоркою РФ Кримський міст в окупованій Керчі знову опинився під масованою атакою дронів і ракет. Арка автомобільної частини переправи впала у воду, а один із прольотів обвалився.

У Міноборони України пояснили, що означає вихід мосту з ладу для окупантів. Там наголосили, що після обвалу Кримського мосту переправа більше не працює як транспортна артерія країни-агресорки. Менше маршрутів означає більше навантаження на логістику російських військ на запорізькому та херсонському напрямках.

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