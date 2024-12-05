Переговори з командою Трампа та скандал в ОБСЄ: головні новини України (дайджест)

Новини України 5 грудня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 5 грудня / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео, УНІАН, facebook.com/​DonaldTrump

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Єрмак у США зустрівся з радниками Трампа - Reuters

У середу, 4 грудня, українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася з високопоставленими представниками обраного президента США Дональда Трампа.

Як пише Reuters із посиланням на джерело, зустріч відбулася на тлі того, що Україна шукає підтримки від нової команди в питанні війни Росії проти України.

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У Києві та низці областей оголосили тривогу: куди летять ракети

Вранці в четвер, 5 грудня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Сигнал повітряної тривоги в столиці пролунав о 07:23.

"Київська область - ракетна небезпека", - йдеться в повідомленні о 07:24 на Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Україна готова до миру: перші деталі переговорів з командою Трампа - WSJ

Українські чиновники на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком розпочали переговори на високому рівні із майбутньою адміністрацією Трампа. Видання The Wall Street Journal повідомило перші деталі.

Представники України намагаються ще до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа зменшити розбіжності Києва та Вашингтона у питанні врегулювання війни.

Вже відомо, що Андрій Єрмак провів 4 грудня зустріч із спецпредставником США у питаннях Росії та України Кітом Келлогом та майбутнім радником з питань національної безпеки Майком Волтцом. Приєднався до обговорень і віце-президент Джей Ді Венс.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає країну Путіну. Про це він повідомив в Telegram.

За його словами, в міжнародних справах так буває: "якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі – втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи".

"Трамп має змусити Путіна здригнутися": як перемогти на переговорах із РФ - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін упевнений, що війна в Україні розвивається на його користь. Якщо обраний президент США Дональд Трамп хоче домогтися успіху в посередництві в мирній угоді, він повинен змінити точку зору господаря Кремля щодо того, що він має перевагу. В іншому випадку дипломатія Трампа дасть зворотний ефект. Про це йдеться у статті Foreign Policy.

Автори впевнені: щоб почати переговори з сильної позиції, Трампу потрібно буде зміцнити вплив США та України. Причому зробити це необхідно швидко - "без болісних затримок і самонав'язаних червоних ліній".

Буде спланована операція: Годжес сказав, хто може знищити Кримський міст

Звільнення Криму має вирішальне значення для всієї війни. Про це заявив військовий аналітик і колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю hromadske.

За його словами, Україна повинна зробити все, що їй під силу, аби російський військово-морський флот та військово-повітряні сили не могли спокійно функціонувати на території півострова. Росія також має втратити можливість використовувати Крим як логістичний хаб.

Зеленський готовий до виборів "у будь-який момент": названо умову для їх початку

Україна планує негайно перейти до демократичних виборів після досягнення справедливого миру. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю The Telegraph.

За його словами, важливо забезпечити всі умови для демократичного проведення виборів.

"Дивлячись на реальність, президент сказав, що після встановлення справедливого миру ми будемо готові негайно перейти до правильних демократичних виборів у нашій країні", — зазначив він.

ЗСУ в Курській області взяли полон десантників РФ: як змінилась ситуація - Попович

Операція українських сил у Курській області країни-агресора Росії триває і попри зменшення інтенсивності бойових дій, ЗСУ там мають успіхи. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий експерт Денис Попович.

"На початку серпня ми активно просувалися й відвойовували територію. Однак ворог підтягнув значні резерви й намагається витіснити наші війська з цих позицій," - пояснив він.

Кремль хоче зіграти дипломатично в "паузу" для відновлення сил - Коваленко

Дії країни-агресора Росії свідчать про те, що ворог не розглядає сценарій закінчення війни. Про це у Telegram заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, навіть великі виплати не змогли позитивно вплинути на поповнення живої сили РФ і темпи залучення контрактників знижуються.

"Здавалося б, якби Росія хотіла війну завершувати, нічого б з цим не робила. Але навпаки. Ворог зараз обмежує бронювання від мобілізації силовиками та співробітниками ВПК, залишаючи велике поле для потенційного проведення хвилі мобілізації в майбутньому для дешевого поповнення сил", - розповів Коваленко.

Так Лаврова ще не принижували: на ОБСЄ стався скандал

4-5 грудня на Мальті відбувається 31-ше щорічне засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Однак міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вирішив не слухати демагогії РФ залишив залу пленарних засідань ОБСЄ на Мальті перед початком промови глави російського МЗС Сергія Лаврова.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

5 грудня, наприкінці свого виступу, Сибіга публічно назвав Лаврова воєнним злочинцем, після чого покинув залу. Його приклад наслідували кілька іноземних міністрів і дипломатів.

КНДР може вийти з ізоляції, Кім Чен Ин піде на переговори з Трампом – Кулик

На тлі кризи у Південній Кореї диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин показує, що він готовий до переговорів зі Сполученими Штатами Америки, Китаєм та Росією, а Південна Корея перебуває в ситуації політичної турбулентності та громадянського напруження.

Допоки в Південній Кореї будуть відбуватися тектонічні зміни в політичній системі, країна буде ослаблена. Тому північнокорейський диктатор Кім Чен Ин має явно вигідну переговорну позицію. Таку думку висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду.

Листопад став найдорожчим місяцем війни для Росії: в розвідці назвали причину

У листопаді 2024 року середньодобові втрати російських військових (убитими та пораненими) досягли рекордного рівня за весь час війни, повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвіддані.

За інформацією Генштабу ЗСУ, середньодобовий показник втрат склав 1 523 особи.

У розвідці Британії наголосили, що це вже третій місяць поспіль, коли Росія зазнає найбільших середньодобових втрат у війні.

Україну накриє мокрий сніг і дощ: стало відомо, коли буде потепління

Погода в Україні у п’ятницю, 5 грудня, буде з опадами. У багатьох регіонах будуть йти мокрий сніг і подекуди дощ. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"На Миколая в Україні погода буде вологою, хмарною, із опадами. Із снігом, сніжною крупою, мокрим снігом та подекуди, де тепліше, дощем (на півдні без істотних опадів)", – розповіла синоптикиня.

Зеленський сказав, скільки українських мерів зараз у полоні в РФ

У російському полоні перебувають щонайменше шість українських мерів і голів громад. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до правозахисної спільноти, пише пресслужба Офісу президента.

"Днями стало відомо, що в російському полоні загинув мер одного з окупованих українських міст - міський голова Дніпрорудного, що в Запорізькій області, Євген Матвєєв. Він був захоплений у полон ще в березні 22-го року, коли намагався допомогти людям у своїй громаді. Наразі в російському полоні також щонайменше шість мерів міст та голів громад. Вони серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками в неволі. І не тільки з 22-го року. Але і з 2014-го", - повідомив глава держави.

Українські військовослужбовці вибили російські підрозділи з села Новий Комар на Времівському фронті. Село розташоване у Великоновосілківській громаді Волноваського району. Населений пункт на Донеччині знову контролюють Сили оборони.

Цю інформацію для "Суспільне Донбас" підтвердив 5 грудня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Ворога вибили звідти і населений пункт Новий Комар, що розташований у Волноваському районі Донецької області та входить до Великоновосілківської селищної громади, знаходиться під контролем Сил оборони", — повідомив Волошин.

Україна активно працює над досягненням членства в НАТО, хоча цей процес залишається довготривалим. Голова Постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв, зазначив, що вступ до Альянсу є ключовою метою, адже тільки 5 стаття договору НАТО забезпечує реальні гарантії безпеки для країни. Про це він сказав у коментарі "24 каналу".

За його словами, безпекові угоди не можуть замінити членства в НАТО.

В Україні заборонять переведення однієї з категорій громадян у піхоту – указ Зеленського

В Україні планують заборонити переведення медичних працівників на посади в піхоту під час дії воєнного стану. Для цього буде розроблено додаткові нормативно-правові акти. Про це йдеться в указі №817/2024 президента Володимира Зеленського, опублікованому на сайті Офісу президента.

Згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони, яке ввів у дію глава держави, уряд отримав завдання розробити нормативне врегулювання, що заборонить призначати осіб із медичною освітою на посади військової служби, які не пов’язані з медичною практикою чи службою.

Винятки будуть дозволені лише в разі, якщо призначення здійснюється за бажанням самої людини.

"Всі на місцях": Кім відреагував на ймовірний штурм правого берега Дніпра

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прокоментував інформацію про можливий штурм російськими військами правого берега Дніпра.

Деталями Кім поділився у своєму Telegram-каналі.

"Сили оборони та наші військові теж це розуміють. Тому ніхто нікуди не збирається їхати. Навпаки, ми розуміємо, що це буде. Відволікаючий маневр чи ні, це неважливо", — додав Віталій Кім.

Українська делегація на чолі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком відправилась у США, щоб зустрітися з радниками Дональда Трампа та обговорити питання щодо завершення війни в Україні. Про це заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

Він акцентував на тому, що уряд Трампа лише формується, тому є змога проводити зустрічі, щоб пояснити команді Трампа мотиви війни. Подоляк переконаний, що це допоможе здобути потрібні для України результати. Коли мова йде про комунікацію безпосередньо з Трампом, вона має відбуватися на рівні президента.

Графік вимкнення світла на 6 грудня: яким буде обсяг обмежень

В Україні 6 грудня будуть діяти графіки вимкнення світла. Вони будуть введені майже на весь день. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки вимкнення світла для промисловості та бізнесу будуть введені з 5:00 до 23:00.

Світло для побутових споживачів будуть вимикати у таких обсягах:

з 6:00 до 7:00 - одна черга,

з 7:00 до 20:00 - дві черги,

з 20:00 до 22:00 - одна черга.

Україну засипатиме снігом: синоптики назвали дату повернення опадів

Погода в Україні 6 грудня буде сніжною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україну повертаються опади. В областях, де температура повітря буде вищою, буде дощ.

Вночі очікується мороз - до -4 градусів. Надалі в Києві та більшості областей України буде потепління та дощі.

Армія РФ відмовляється від "мʼясних штурмів": що відомо про нову тактику ворога

Підрозділи окупаційної армії РФ частково відмовляються від "м'ясних штурмів" і використовують нову тактику для атак на позиції українських військових. Про це йдеться в матеріалі BBC.

Сержант Іван Клебанюк, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 2-го єгерського батальйону 68 бригади ЗСУ заявив, що останнім часом росіяни переважно пересуваються малими групами.

Командир пояснює, що на Покровському напрямку ворог намагається захопити позиції ЗСУ за допомогою колони, на чолі якої йде важка броньована техніка – танк чи БТР.

Росія намагається розширити виробництво ракет середньої дальності, зокрема, йдеться про ракети "Орешник", якими РФ вдарила по Дніпру 21 листопада. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Виробництво 25 ракет типу "Орешник" на рік, ймовірно, є загальною потужністю російської оборонної промисловості на цьому етапі щодо виробництва ракет подібного класу", - зазначає він.

Кім Чен Ин тимчасово зменшить поставки ракет в РФ, щоб вибити поступки у США – Кулик

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин може тимчасово зменшити кількість допомоги, яку КНДР надає країні-агресорці Росії. Він може піти на такий крок, щоб вибити якісь поступки у США.

Таку думку висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду. У той же час він зазначив, що в процесі переговорів домовленості можуть змінюватися.

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