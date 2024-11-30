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США вдарили санкціями по РФ: закінчення війни в Україні може пришвидшитись - Newsweek

Анна Косик
30 листопада 2024, 13:20
1305
Росія навряд чи зможе підтримувати фінансове забезпечення військової агресії щодо України.
Путин, РФ и США
Західні санкції значно послаблюють економіку РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Головні тези статті:

  • В Росії намагаються стримати стрімке падіння рубля
  • Через санкційний удар США доходи РФ від газу просядуть
  • Росія близька до соціального вибуху

Російська валюта продовжує знецінюватися, що посилює економічну нестабільність у країні-агресорі РФ. Зокрема на днях Центральний банк Росії (ЦБР) втрутився, щоб стримати стрімке падіння рубля, який ослаб до позначки 114 за долар США.

Як пише Newsweek, це найнижчий рівень, починаючи з березня 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Тому ЦБР був змушений оголосити, що припиняє купівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку до кінця 2024 року.

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Раніше цього тижня Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Газпромбанку, ключової фінансової установи, що раніше уникала подібних заходів через її роль у здійсненні платежів за російський газ. Закриття цього каналу може значно зменшити доходи Росії від газу, що й без того постраждали через санкції.

Експерти зазначають, що така ситуація створює додатковий тиск на Росію, яка вимушена фінансувати високі військові витрати. Девальвація рубля може ускладнити підтримку війни в Україні і, відповідно, пришвидшити завершення війни.

При цьому, за словами Василя Астрова, економіста Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, негативний вплив на російський оборонний сектор буде обмеженим. Виробництво зброї триватиме, незважаючи на девальвацію, оскільки імпорт важливих компонентів, таких як мікрочіпи для військової техніки, залишатиметься доступним, хоч і дорожчим.

Однак ситуація може суттєво вплинути на загальну економіку країни. Зростання інфляції призведе до зниження реальних доходів громадян, що вдарить по приватному споживанню – основному драйверу економічного зростання.

Нові санкції проти Газпромбанку змушують покупців російської нафти і газу шукати альтернативні способи платежів. Цей процес може зайняти час, і хоча доходи від експорту, що торгуються в доларах, тимчасово підтримуватимуть бюджет, їх стійкість залежатиме від вирішення проблем Газпромбанку.

Санкції США проти Росії - що відомо

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення США запроваджували санкції проти Росії. Вони спрямовані проти фізичних та юридичних осіб як у самій РФ, так і в третіх країнах, які допомагають окупантам у війні проти України.

Як писав Главред, у Сполучених Штатах регулярно вводили нові обмеження, що стосувалися транснаціональних мереж, що беруть участь у закупівлі озброєння і техніки для РФ та підтримують військово-промислову базу ворога.

Однак після перемоги на виборах Дональда Трампа, новообраний президент заявив, що може зняти санкції США з Росії, якщо переможе на виборах, оскільки вважає, що вони послаблюють долар.

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Що таке Newsweek?

Newsweek - щотижневий американський журнал з ліберальним ухилом, один із трьох найбільших щотижневих журналів країни. Друкувався у Нью-Йорку з 1933 по 2012 рік. Виходив англійською мовою в США, Європі, Близькому Сході, Африці та Азії. В інших країнах світу виходив на 12 різних мовах. За розповсюдженням і тиражем був другим найбільшим виданням серед тижневиків новин у США після журналу "Time". Починаючи з 2012 року журнал доступний лише онлайн, для всіх платформ і пристроїв. Newsweek дає детальний аналіз, новини та думки щодо міжнародних питань, технології, бізнесу, культури і політики, пише Вікіпедія.

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