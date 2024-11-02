'Війська КНДР заходять на позиції': ЗСУ окреслили ситуацію на Курському напрямку

Найактивнішим напрямком залишається Зелений Шлях / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Активність окупантів на Курському напрямку знизилась

Ворожі війська проводять перегрупування

На Курському напрямку ворог певною мірою знизив свою активність. Про це повідомив молодший сержант, командир відділення 24-ї окремої штурмової бригади (ОШБ) "Айдар" Станіслав Бунятов.

За його словами, певне "затишшя" можна повʼязати з перегрупуванням військ.

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"Декілька батальйонів 155 обрмп вивели на повне укомплектування, подібна ситуація й в інших підрозділах.", - написав військовослужбовець.

Станіслав Бунятов додає, що війська КНДР поступово заходять на позиції.

"Вже бачив кадри приниження їх скупчень, про навченість даних підрозділів поки що мови немає. Наші підрозділи також несуть регулярні санітарні втрати, здебільшого від вогневих засобів противника.", - підкреслив молодший сержант.

Він додає, що найактивнішим напрямком залишається Зелений Шлях, адже піхота ворога щодня намагається штурмувати українські позиції.

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Армія КНДР / Инфографика: Главред

Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Участь КНДР у війні проти України - останні новини

Як раніше писав Главред, країна-агресор перекинула до районів поблизу України понад 7 тисяч північнокорейських солдатів. У ГУР зазначили, що північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів Повітряно-космічних сил РФ.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна має інформацію про всі майданчики, де Росія накопичує солдатів з Північної Кореї. ЗСУ могли б завдати превентивного удару, однак замість дозволу на необхідну далекобійність, партнери спостерігають.

При цьому командир Центру розвідки Міноборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що участь північнокорейських військових у війні проти України, ймовірно, не матиме значного впливу на ситуацію на фронті. Солдати КНДР зазнають більших втрат на війні, ніж російські війська.

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