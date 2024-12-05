Буде спланована операція: Годжес сказав, хто може знищити Кримський міст

ЗСУ роблять так, щоб Росія не могла використовувати Крим у військових цілях.

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Знищення Кримського мосту / колаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge, Вікіпедія

Головне із заяви аналітика:

Звільнення Криму матиме велике значення для війни

Знищити Кримський міст ракетами Taurus та ATACMS не вийде

Якщо хтось й може знести цей міст, то це Буданов

Звільнення Криму має вирішальне значення для всієї війни. Про це заявив військовий аналітик і колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю hromadske.

За його словами, Україна повинна зробити все, що їй під силу, аби російський військово-морський флот та військово-повітряні сили не могли спокійно функціонувати на території півострова. Росія також має втратити можливість використовувати Крим як логістичний хаб.

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"Більша частина російського Чорноморського флоту вже виведена із Севастополя. Українські збройні сили роблять так, щоб Росія не могла використовувати Крим у військових цілях. Також українцям вдалося знищити більшість великих поромів, які Росія використовувала для постачання військового спорядження до Криму. Але лишається ще Кримський міст. Росіяни багато зробили, щоб захистити його. А втім, коли прийде час, його теж знищать", - наголосив аналітик.

Годжес також розповів, чи можна знищити Кримський міст ракетами Taurus та ATACMS.

"Це не та зброя, якою знищують мости. Удари цими ракетами можуть зробити дірку в мосту. Але цього недостатньо. Там забагато сталі й бетону. Тому знадобиться величезна кількість вибухівки різних типів. Щоб знищити цей міст, потрібна добре спланована операція. Недостатньо лише одного удару, щоб розібратися з такою переправою. Я думаю, якщо хтось у світі й може знести цей міст, то це генерал Буданов. Я впевнений, що в ГУР є люди, які працюють над планом знищення Кримського мосту", - додав він.

Військовий аналітик також зазначив, що Україна може застосувати винищувачі F-16 для того, щоб ізолювати Крим і не дати росіянам можливість використовувати півострів для ведення війни.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст - останні новини

Як повідомляв Главред, капітан 3 рангу України Дмитро Плетенчук заявив, що Україна не відмовилась від планів можливих ударів по Керченському мосту, через що Росія вимушена витрачати значні ресурси на його оборону.

Також відомо, що у Керчі, на окупованій території Криму, морська течія винесла на берег нову партію захисних бонових загороджень. Їх встановлювали біля Керченського мосту, що з'єднує півострів із Росією, з метою захисту від можливих атак морських безпілотників.

Крім того, посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич заявив, що Керченський міст має бути демонтований, адже це єдиний спосіб відновити вільне судноплавство в регіоні.

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Хто такий Бен Годжес Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

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