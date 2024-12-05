Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Єрмак у США зустрівся з радниками Трампа - Reuters

Анна Ярославська
5 грудня 2024, 06:56оновлено 5 грудня, 07:50
170
Глава ОП провів зустріч із кандидатом на посаду радника з нацбезпеки Білого дому Майком Волцем і спецпредставником Трампа щодо України Кітом Келлогом.
Майкл Волтц, Кит Келлог, Андрей Ермак
Майкл Волтц, Кіт Келлог та Андрій Єрмак провели зусріч у США / Колаж: Главред, фото: Keith Kellogg / Х.com, Вікіпедія, t.me/ermaka2022

Ви дізнаєтесь:

  • З ким у США зустрічалася українська делегація
  • Про що говорив Єрмак із радниками Трампа

У середу, 4 грудня, українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася з високопоставленими представниками обраного президента США Дональда Трампа.

Як пише Reuters із посиланням на джерело, зустріч відбулася на тлі того, що Україна шукає підтримки від нової команди в питанні війни Росії проти України.

відео дня

"Група зустрілася у Вашингтоні з кандидатом Трампа на посаду радника з національної безпеки Білого дому Майком Волцем і його спецпредставником з питань України Кітом Келлогом", - йдеться в повідомленні.

Інших подробиць джерело не розповіло. Команда Трампа, зі свого боку, на прохання прокоментувати зустріч не відповіла.

Трамп инфографика
Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Візит Єрмака до США - що відомо

Як повідомляв Главред, ЗМІ писали з посиланням на джерела, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак вирушить до США на чолі офіційної делегації. До складу делегації увійшли міністр оборони Рустем Умеров і перший віцепрем'єр Юлія Свириденко.

Ключовою метою візиту є переговори з оточенням обраного президента США Дональда Трампа. Очікується, що сторони обговорять майбутній підхід нової адміністрації США до співпраці з Україною.

Мирний план Кіта Келлога

Келлог виклав свій мирний план щодо війни в Україні ще у квітні. У ньому війна називається "кризою, якої можна було уникнути і яка через некомпетентну політику адміністрації Байдена... втягнула Америку в нескінченну війну".

Основні пункти плану:

  • Вступ України до НАТО - дуже віддалена перспектива, запропонована Києву на знак символічної солідарності, його слід відкласти на невизначений термін.
  • Майбутня допомога США - ймовірно, у вигляді кредитів - залежатиме від переговорів України з Росією. США озброюватимуть Україну тією мірою, якою вона зможе захистити себе і зупинити будь-які подальші російські наступи до і після мирної угоди.
  • Лінії фронту мають бути заморожені в рамках режиму припинення вогню і встановлення демілітаризованої зони. За це Росія отримає обмежене пом'якшення санкцій та повне пом'якшення лише після підписання мирної угоди, яка влаштує Україну.
  • Податок на експорт російських енергоносіїв піде на відновлення України.
  • Київ не проситимуть відмовитися від повернення окупованих територій, але домагатися цього буде можливо лише дипломатичним шляхом.
  • Демілітаризовану зону, ймовірно, потрібно буде охороняти, можливо, із залученням військ НАТО або солдатів з інших країн, що не приєдналися, між двома сторонами.

CNN зазначає, що цей мирний план може дуже сподобатися "хитрому і брехливому" Путіну.

Інші новини:

Хто такий Кіт Келлог

Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса.

Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI.

Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки.

Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу.

"Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні.

При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України Андрій Єрмак війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Києві та низці областей оголосили тривогу: куди летять ракети

У Києві та низці областей оголосили тривогу: куди летять ракети

07:47Україна
Єрмак у США зустрівся з радниками Трампа - Reuters

Єрмак у США зустрівся з радниками Трампа - Reuters

06:56Світ
Буря затягується: скоро Україну атакує нова магнітна буря

Буря затягується: скоро Україну атакує нова магнітна буря

06:00Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Рада дозволила конфіскацію автомобілів: за які порушення можна лишитися без коліс

Рада дозволила конфіскацію автомобілів: за які порушення можна лишитися без коліс

За скільки часу виходить алкоголь з організму: цифри відверто дивують

За скільки часу виходить алкоголь з організму: цифри відверто дивують

Що не так на картинці: потрібно знайти помилку всього за 5 секунд

Що не так на картинці: потрібно знайти помилку всього за 5 секунд

В Україні хочуть запровадити новий дорожній знак: що він означає

В Україні хочуть запровадити новий дорожній знак: що він означає

Карта Deep State онлайн за 4 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

08:00

Подаруй дитині казку: у Києві відкривається святкова "Резиденція Санти"

07:47

У Києві та низці областей оголосили тривогу: куди летять ракети

07:10

Чим відрізняються 2 картинки із закоханою парою: тільки генії помітять приховані деталі

06:56

Єрмак у США зустрівся з радниками Трампа - Reuters

06:10

Пас от товарища Си комраду ДональдуПогляд

Почнуть миритися з Кім Чен Ином та віддалятися від США: Віталій Кулик - про наслідки кризи у Південній КореїПочнуть миритися з Кім Чен Ином та віддалятися від США: Віталій Кулик - про наслідки кризи у Південній Кореї
06:00

Буря затягується: скоро Україну атакує нова магнітна буря

05:30

Підтримка в обмін на доступ до копалин: чи будуть США інвестувати в Україну - Клочок

04:33

Місце має значення: куди категорично не можна ставити новорічну ялинку - астролог

03:36

ЗСУ знищили плацдарм РФ на Харківщині: ворог створює нову загрозу - Попович

Реклама
03:00

Як зробити ялинку пишнішою: дивовижний лайфхак "підірвав" мережуВідео

02:41

"Є ілюзія": Литва видала важливу заяву про закінчення війни в Україні

02:38

Ефект максимальний: для чого досвідчені господині натирають яйця лимоном

02:00

Не відірвати очей: які ТОП-3 знаки зодіаку втілюють дух справжньої рок-зірки

01:35

Переговори стартують найближчим часом: НАТО має кілька варіантів кінця війни - ЗМІ

01:30

Сара Фергюсон без макіяжу "засвітилася" на домашніх фото з різдвяним вайбом

00:28

Росіян перетворили на "вінегрет": ЗСУ звільнили село на Донеччині - DeepState

04 грудня, середа
23:58

Ситуація важка: росіяни увійшли важливий населений пункт перед Покровськом

23:32

Уряд Франції відправили у відставку: що стало каменем спотикання - Le Figaro

23:27

Смерть у королівській родині: померла сестра Карла XVI Густава принцеса Біргітта

22:38

"Росія буде піднімати ставки": у Зеленського назвали головні цілі Кремля у війні

Реклама
22:24

Україна може втратити підтримку Південної Кореї: експерт розкрив загрозиВідео

22:24

Скандальні учасники з Чорногорії відмовилися від участі в Євробаченні-2025

22:04

Відомі наміри РФ на найближчий час: як можуть змінитися глобальні обставиниВідео

22:00

План Трампа, удари по РФ та "важкі рішення": головні новини України (дайджест)

21:52

Басков - краще для доньки: скандальна Волочкова зробила дивний вибір

21:13

Працювати або додому: Шольц зробив несподівану заяву про українців у Німеччині

21:09

"Прокинулася - і все": Ксенія Мішина з хворим виглядом повідомила про проблеми

21:04

"Я почуваюся щасливішою": як війна змінила життя Дімопулос

20:59

"Шахедів" буде ще більше: РФ змінює тактику обстрілів України - експерт

20:52

Чиновниця Мінекономіки Ярослава Максименко веде бізнес з підозрюваними у державній зраді - ЗМІ

20:30

Є постраждалі та руйнування: Кадиров визнав атаку на полк спецназу у Грозному

20:22

Результат жахнув: жінка показала, що буде якщо помити штучну новорічну ялинкуВідео

20:14

Більшість водіїв забувають: без яких речей не можна сідати за кермо авто

19:54

"Час закінчувати війну": Келлог розкрив нові деталі зустрічі Зеленського і Трампа

19:44

Ахеджакова закінчила виступ фразою: "Слава Україні" і довела до істерики РФВідео

19:32

Будуть опади та туман: названа дата потепління в Україні

19:19

Не розуміє, в чому винний: суд обрав запобіжний захід пасажиру з ДТП в Дніпрі

19:10

Загадку треба розгадати за 9 секунд: де захована бабуся серед вовків

19:10

Що трапилось у Південній КореїПогляд

19:05

"Не компетенція Байдена": в Конгресі США відмовились від додаткової підтримки України

Реклама
19:03

Частині українців нададуть майже 11 тисяч гривень взимку: як отримати кошти

18:45

Для чого господині кладуть губки у відсік пральної машини: цікавий лайфхакВідео

18:31

Графік вимкнення світла на 5 грудня: які обмеження діятимуть весь деньФото

18:19

"РФ зібрала 300 катерів": в ЗСУ розповіли, чи є загроза наступу на Херсон

18:15

Відключення світла в Україні - графіки на середу 5 грудня

18:04

Чому собаки ганяються за власними хвостами: вчені розкрили таємницю

17:53

Єрмак у США знайомиться з новою адміністрацією Трампа: у МЗС повідомили деталі

17:51

Допомога Україні на $61 млрд: США анонсували передачу зброї Україні

17:46

Високопосадовець БЕБ Олександр Ткачук, який відтяв у ДТП дві ноги жінці, й досі не отримав підозри актуально

17:46

Чим розчинна кава відрізняється від звичайної: яку з них варто обирати

Новий рік 2025
Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рік
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти