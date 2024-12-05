Єрмак у США зустрівся з радниками Трампа - Reuters

Глава ОП провів зустріч із кандидатом на посаду радника з нацбезпеки Білого дому Майком Волцем і спецпредставником Трампа щодо України Кітом Келлогом.

https://glavred.net/world/ermak-v-ssha-vstretilsya-s-sovetnikami-trampa-reuters-10619918.html Посилання скопійоване

Майкл Волтц, Кіт Келлог та Андрій Єрмак провели зусріч у США / Колаж: Главред, фото: Keith Kellogg / Х.com, Вікіпедія, t.me/ermaka2022

Ви дізнаєтесь:

З ким у США зустрічалася українська делегація

Про що говорив Єрмак із радниками Трампа

У середу, 4 грудня, українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася з високопоставленими представниками обраного президента США Дональда Трампа.

Як пише Reuters із посиланням на джерело, зустріч відбулася на тлі того, що Україна шукає підтримки від нової команди в питанні війни Росії проти України.

відео дня

"Група зустрілася у Вашингтоні з кандидатом Трампа на посаду радника з національної безпеки Білого дому Майком Волцем і його спецпредставником з питань України Кітом Келлогом", - йдеться в повідомленні.

Інших подробиць джерело не розповіло. Команда Трампа, зі свого боку, на прохання прокоментувати зустріч не відповіла.

Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Візит Єрмака до США - що відомо

Як повідомляв Главред, ЗМІ писали з посиланням на джерела, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак вирушить до США на чолі офіційної делегації. До складу делегації увійшли міністр оборони Рустем Умеров і перший віцепрем'єр Юлія Свириденко.

Ключовою метою візиту є переговори з оточенням обраного президента США Дональда Трампа. Очікується, що сторони обговорять майбутній підхід нової адміністрації США до співпраці з Україною.

Мирний план Кіта Келлога

Келлог виклав свій мирний план щодо війни в Україні ще у квітні. У ньому війна називається "кризою, якої можна було уникнути і яка через некомпетентну політику адміністрації Байдена... втягнула Америку в нескінченну війну".

Основні пункти плану:

Вступ України до НАТО - дуже віддалена перспектива, запропонована Києву на знак символічної солідарності, його слід відкласти на невизначений термін.

Майбутня допомога США - ймовірно, у вигляді кредитів - залежатиме від переговорів України з Росією. США озброюватимуть Україну тією мірою, якою вона зможе захистити себе і зупинити будь-які подальші російські наступи до і після мирної угоди.

Лінії фронту мають бути заморожені в рамках режиму припинення вогню і встановлення демілітаризованої зони. За це Росія отримає обмежене пом'якшення санкцій та повне пом'якшення лише після підписання мирної угоди, яка влаштує Україну.

Податок на експорт російських енергоносіїв піде на відновлення України.

Київ не проситимуть відмовитися від повернення окупованих територій, але домагатися цього буде можливо лише дипломатичним шляхом.

Демілітаризовану зону, ймовірно, потрібно буде охороняти, можливо, із залученням військ НАТО або солдатів з інших країн, що не приєдналися, між двома сторонами.

CNN зазначає, що цей мирний план може дуже сподобатися "хитрому і брехливому" Путіну.

Інші новини:

Хто такий Кіт Келлог Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI. Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу. "Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні. При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред