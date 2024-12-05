Єрмак у США зустрівся з радниками Трампа - Reuters

Ви дізнаєтесь:
- З ким у США зустрічалася українська делегація
- Про що говорив Єрмак із радниками Трампа
У середу, 4 грудня, українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася з високопоставленими представниками обраного президента США Дональда Трампа.
Як пише Reuters із посиланням на джерело, зустріч відбулася на тлі того, що Україна шукає підтримки від нової команди в питанні війни Росії проти України.
"Група зустрілася у Вашингтоні з кандидатом Трампа на посаду радника з національної безпеки Білого дому Майком Волцем і його спецпредставником з питань України Кітом Келлогом", - йдеться в повідомленні.
Інших подробиць джерело не розповіло. Команда Трампа, зі свого боку, на прохання прокоментувати зустріч не відповіла.
Візит Єрмака до США - що відомо
Як повідомляв Главред, ЗМІ писали з посиланням на джерела, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак вирушить до США на чолі офіційної делегації. До складу делегації увійшли міністр оборони Рустем Умеров і перший віцепрем'єр Юлія Свириденко.
Ключовою метою візиту є переговори з оточенням обраного президента США Дональда Трампа. Очікується, що сторони обговорять майбутній підхід нової адміністрації США до співпраці з Україною.
Мирний план Кіта Келлога
Келлог виклав свій мирний план щодо війни в Україні ще у квітні. У ньому війна називається "кризою, якої можна було уникнути і яка через некомпетентну політику адміністрації Байдена... втягнула Америку в нескінченну війну".
Основні пункти плану:
- Вступ України до НАТО - дуже віддалена перспектива, запропонована Києву на знак символічної солідарності, його слід відкласти на невизначений термін.
- Майбутня допомога США - ймовірно, у вигляді кредитів - залежатиме від переговорів України з Росією. США озброюватимуть Україну тією мірою, якою вона зможе захистити себе і зупинити будь-які подальші російські наступи до і після мирної угоди.
- Лінії фронту мають бути заморожені в рамках режиму припинення вогню і встановлення демілітаризованої зони. За це Росія отримає обмежене пом'якшення санкцій та повне пом'якшення лише після підписання мирної угоди, яка влаштує Україну.
- Податок на експорт російських енергоносіїв піде на відновлення України.
- Київ не проситимуть відмовитися від повернення окупованих територій, але домагатися цього буде можливо лише дипломатичним шляхом.
- Демілітаризовану зону, ймовірно, потрібно буде охороняти, можливо, із залученням військ НАТО або солдатів з інших країн, що не приєдналися, між двома сторонами.
CNN зазначає, що цей мирний план може дуже сподобатися "хитрому і брехливому" Путіну.
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Хто такий Кіт Келлог
Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса.
Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI.
Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки.
Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу.
"Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні.
При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.
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