'Можливості можуть зрости': скільки ракет 'Орешник' РФ може виробляти на рік

Серійне виробництво ракет типу "Орешник" це результат тривалої роботи, що передбачає виконання багатьох підготовчих завдань, зазначає аналітик.

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Скільки ракет "Орешник" РФ може виробляти на рік - Defense Express / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

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РФ може виробляти 25 ракет типу "Орешник" на рік

6 підприємств РФ займаються виробництвом ракет різних типів

Росія намагається розширити виробництво ракет середньої дальності, зокрема, йдеться про ракети "Орешник", якими РФ вдарила по Дніпру 21 листопада. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Виробництво 25 ракет типу "Орешник" на рік, ймовірно, є загальною потужністю російської оборонної промисловості на цьому етапі щодо виробництва ракет подібного класу", - зазначає він.

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Експерт зазначає, що розробка таких ракет — це результат тривалої роботи, а не раптовий прорив. Щоб перейти до серійного виробництва подібного озброєння, потрібно виконати значний обсяг підготовчих завдань. Проте для противника цей процес може бути полегшеним завдяки можливості використання вже наявних компонентів від інших ракет.

Водночас за словами військового фахівця, серійне виготовлення міжконтинентальних ракет може бути обмеженим, якщо противник зосередиться на виробництві ракет середньої дальності у великих обсягах. Однак наразі немає підтвердження, що такі ракети є готовими до серійного випуску.

"Наразі на 6 підприємствах РФ, які займаються виробництвом ракет різних типів, зокрема і міжконтинентальних балістичних ракет, проводяться роботи з розширення потужностей. Це може свідчити про намір РФ збільшити ці можливості", - зауважив Рябих.

Директор із розвитку компанії Defense Express нагадує, що саме гонка озброєнь і виробництво ракет середньої дальності свого часу стали однією з причин економічного занепаду Радянського Союзу.

"Це також з великою ймовірністю можна пророкувати для сучасної Росії з її непомірними амбіціями на тлі технологічного та економічного відставання від основних своїх супротивників", - наголосив Рябих.

Що відомо про ракетний комплект "Кедр" / Інфографіка Главред

Ракета "Орешник" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, тиждень тому начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. За даними The New York Times, розмова відбулася 28 листопада, напередодні Дня подяки. Цей контакт відбувся за шість днів після того, як Росія здійснила запуск нової балістичної ракети середньої дальності, названої "Орешник". У ході розмови Герасимов наголосив, що запуск "Орешника" був запланований заздалегідь, ще до того, як США дозволили Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по військових об’єктах у Росії.

За інформацією британської розвідки, ракета "Орешник" є, ймовірно, варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубіж", яка вперше була випробувана у 2011 році, проте так і не перейшла до серійного виробництва через її високу вартість порівняно з іншими типами ракет. Вважається, що "Орешник" здатний переносити ядерну боєголовку.

На думку експерта з Міжнародного інституту стратегічних досліджень Тімоті Райта, назва "Орешник" може натякати на використання суббоєприпасів, які за формою нагадують грона лісових горіхів.

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Хто такий Валерій Рябих? Валерій Рябих - директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор спеціалізованого інформаційного Інтернет-порталу Defence-UA.com. Інженер-механік, магістр міжнародного права, пише DE.

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