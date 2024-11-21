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"Розриває" небо і ділиться на частини: моторошне відео з моментом удару ракетою "Рубіж"

Ангеліна Підвисоцька
21 листопада 2024, 15:15оновлено 21 листопада, 16:10
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Російські окупанти вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж" по Дніпру.
прикордонна ракета
РФ вдарила по Дніпру ракетою "Рубіж" / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, росЗМІ

Російські окупанти вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Це офіційно підтвердив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні наш божевільний сусід укотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться ... Сьогодні була нова російська ракета. Усі характеристики: швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч із ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною", - сказав Зеленський.

'Розриває' небо і ділиться на частини: моторошне відео з моментом удару ракетою 'Рубіж'
Що відомо про РС-26 "Рубіж" / Інфографіка: Главред

У Мережі з'явилися кадри з моментом "прильоту" міжконтинентальної балістичної ракети в Дніпрі. За попередніми даними це була ракета РС-26 "Рубіж".

відео дня

На кадрах видно, що перед ударом ракета розділяється на кілька частин, через що відбувається одразу кілька вибухів.

Дивіться відео з моментом удару міжконтинентальною балістичною ракетою:

удар по Днепру
РФ вдарила по Дніпру ракетою "Рубіж" / фото: скріншот

Збивати цю ракету потрібно лише до її розділення. Зробити це можна протиракетними комплексами великої дальності. Якщо упустити момент, то доведеться збивати одразу кілька окремих частин, які видно на відео.

удар по Днепру
РФ вдарила по Дніпру ракетою "Рубіж" / фото: скріншот

Пізніше з'явилося ще одне відео. На цих кадрах видно, як ракета розділяється високо в небі і падає з величезної висоти рівно вниз.

Дивіться відео з моментом удару міжконтинентальною балістичною ракетою:

удар по Днепру
РФ вдарила по Дніпру ракетою "Рубіж" / фото: скріншот

У Мережі повідомляють про те, що 50-тонна ракета "Рубіж" була запущена з полігону Капустін Яр в Астраханській області і долетіла всього за 5 хвилин.

удар по Днепру
РФ вдарила по Дніпру ракетою "Рубіж" / фото: скріншот

Удари РФ по Україні 21 листопада – що відомо

Раніше Главред повідомляв, що рано вранці у четвер, 21 листопада, у РФ злітали МіГ-31К і Ту-95 і запустили ракети по Україні. Близько 06:39 ракети увійшли до повітряного простору України. Під ударом був Дніпро та агломерація. Ракетна атака тривала дві години.

Після цього стало відомо, що були вибухи у Дніпрі – РФ атакувала промислове підприємство, спалахнули пожежі. Країна-агресор РФ масовано атакувала Дніпропетровську область із самого ранку.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, РФ запустила міжконтинентальну балістичну ракету – стали відомі деталі ранкового удару. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковане місто Дніпро – там пошкоджені підприємства та критична інфраструктура.

У МВС України розповіли, що відомо про наслідки ракетного удару. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа, її вдалося ліквідувати.

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