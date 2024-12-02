Storm Shadow і балістика: у Forbes дізналися деталі удару по цілях РФ у Криму

Удар по військових цілях РФ у Криму може полегшити подальші українські атаки.

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ЗСУ завдали удару по цілях у Криму / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Основне:

По Криму били Storm Shadow, ЗРК C-200 і балістикою

Під удар потрапили російські командні пункти

Стали відомі подробиці масованого удару по російських військових цілях у захопленому РФ Криму.

Як пише Forbes, під час обстрілу 29 листопада використовували різноманітну комбінацію боєприпасів.

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Зокрема, використовували крилаті ракети Storm Shadow, зенітно-ракетні комплекси C-200, переобладнані на далекобійну зброю класу "земля-земля", ударні безпілотники ГУР, а також балістичні ракети невстановленого типу, пише видання.

Уточнюється, що, на перший погляд, ця атака може здатися марною, однак передислокація засобів російської протиповітряної оборони до Криму в поєднанні з посиленням українських атак на кращі зенітно-ракетні батареї російських ВПС С-400 створить проломи у ворожій системі ППО.

Автори матеріалу не виключають також, що удар по військових цілях у Криму може полегшити подальші українські атаки. Зокрема, це можуть бути удари по російських командних пунктах і лініях постачання в Курській області. А також удари по ключових об'єктах російської інфраструктури в Донецькій області.

/ Інфографіка Главреда

Удари по цілях РФ у Криму - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що воїни Головного управління розвідки Міноборони України вразили ще три радіолокаційні станції російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Удари по дороговартісних РЛС було завдано в п'ятницю, 29 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про масштабні вибухи в Криму. Під Євпаторією пролунали вибухи. У небо піднявся високий стовп білого диму. Ймовірно, влучили в зенітний ракетний комплекс С-400.

Як повідомляв Главред, представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповідав, що доцільно для українських військ наносити удари територією тимчасово окупованого Криму, де у російських військових все ще є чимало стратегічно важливих об'єктів.

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