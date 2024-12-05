Кім Чен Ин тимчасово зменшить поставки ракет в РФ, щоб вибити поступки у США – Кулик

Коротко:
- Кім Чен Ин може тимчасово зменшити поставки допомоги Росії
- Таким чином північнокорейський диктатор спробує вибити поступки у США
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин може тимчасово зменшити кількість допомоги, яку КНДР надає країні-агресорці Росії. Він може піти на такий крок, щоб вибити якісь поступки у США.
Таку думку висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду. У той же час він зазначив, що в процесі переговорів домовленості можуть змінюватися.
"Він може зменшувати або збільшувати обсяги своєї допомоги. Але слід пам’ятати, що домовленості з Трампом – це домовленості не назавжди, а лише на період його каденції. Протягом цього часу можливі зменшення або збільшення обсягів допомоги залежно від обставин. У процесі переговорів домовленості можуть змінюватися", – зазначив Кулик.
За його словами, Кім торгуватиметься й вибиватиме для себе поступки. Це не означає, що він повністю відмовиться від участі у постачанні Росії ракет. Але він просто може тимчасово, наприклад на кілька місяців, знизити обсяги поставок.
"Це буде продано Трампу як досягнення, і Трамп це "купить". А потім, коли домовленості з американцями не принесуть Кімові бажаних результатів, він відновить постачання Росії", – сказав Кулик.
Дивіться відео інтервʼю Віталія Кулика Главреду про ситуацію у Південній Кореї:
Допомога Росії від КНДР – останні новини
Раніше повідомлялося, що ракети КНДР несуть "серйозну небезпеку" – в ГУР розповіли про нові поставки до РФ. Точність північнокорейських ракет невисока, однак вони все одно становлять небезпеку, сказав Андрій Черняк.
Також повідомлялося, що КНДР зазнає втрат у війні проти України – Зеленський озвучив деталі. Північна Корея підтримує Росію, водночас втрачаючи своїх військовослужбовців.
Як повідомляв Главред, за словами Віталія Кулика, КНДР може вийти з ізоляції, Кім Чен Ин піде на переговори з Трампом. Криза в Південній Кореї відкриває дорогу КНДР до переговорів з іншими державами. Кім Чен Ин хоче обговорити зняття санкцій і підписання мирного договору зі США.
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Хто такий Віталій Кулик?
Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.
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