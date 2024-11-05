Переведення фахівців в піхоту: в Раді визнали проблеми з мобілізацією

Україна не виконує план Генерального штабу щодо мобілізації до армії через сповільнення темпів поповнення військ, яке триває з серпня, зазначила нардеп.

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В Раді підтвердили проблеми з мобілізацією / Колаж Главред, фото: УНІАН

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В Україні зменшились темпи мобілізації

В Раді підтвердили переведення в піхоту військових з інших родів військ

Процес мобілізації в Україні почав сповільнюватися з серпня, що призвело до невиконання плану Генерального штабу щодо поповнення української армії. Про це розповіла народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська від партії "Голос" в ефірі програми "Говорить великий Львів".

За її словами, з серпня в Україні спостерігається спад у мобілізації, і загалом цей процес пішов на зниження після літнього періоду, коли вдалося досягти планових показників Генштабу.

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Бобровська також підтвердила, що авіатехніків та спеціалістів ППО перевели до піхоти через брак бійців на передовій та зниження темпів мобілізації.

"За наказом головнокомандувача Олександра Сирського, саме тому відбувається переведення. Вони були викликані втратою людей у бойових бригадах і втратах на мобілізації. До грудня ми не виконуємо план Генштабу ні на цей рік, ні на місяць, який був поставлений", — сказала Соломія Бобровська.

Вона додала, зараз ситуація нагадує ту, яка спостерігалася навесні 2024 року, коли мобілізаційні темпи також значно впали.

Що відомо про закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ветеран АТО і військовий експерт Євген Дикий вважає, що оптимальний вік для мобілізації — 30 років, коли чоловіки мають найкраще поєднання фізичної сили та зрілості.

Народна депутатка Соломія Бобровська зазначила, що Україна має конкретні плани мобілізації, однак мобілізація 500 тисяч осіб у ЗСУ не передбачена ані на цей, ані на наступний рік.

За словами секретаря комітету ВР з нацбезпеки Романа Костенка, з травня по жовтень 2024 року було мобілізовано близько 200 тисяч військовозобов'язаних і придатних громадян. Після посилення мобілізаційного законодавства у перші місяці новобранців було більше, однак темпи згодом знизилися.

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