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В Україні заборонять переведення однієї з категорій громадян у піхоту – указ Зеленського

Юрій Берендій
5 грудня 2024, 17:28оновлено 5 грудня, 18:13
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Президент України ввів в дію рішення РНБО щодо заборони переведення медиків в піхоту та змінення правил бронювання для медпрацівників.
В Україні заборонять переведення однієї з категорій громадян у піхоту – указ Зеленського
Зеленській ввів в дію рішення РНБО щодо заборони призначати медиків на військові посади / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В Україні заборонять переведення медиків в піхоту
  • Винятком може бути лише особисте бажання особи з медичною освітою

В Україні планують заборонити переведення медичних працівників на посади в піхоту під час дії воєнного стану. Для цього буде розроблено додаткові нормативно-правові акти. Про це йдеться в указі №817/2024 президента Володимира Зеленського, опублікованому на сайті Офісу президента.

Згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони, яке ввів у дію глава держави, уряд отримав завдання розробити нормативне врегулювання, що заборонить призначати осіб із медичною освітою на посади військової служби, які не пов’язані з медичною практикою чи службою.

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Винятки будуть дозволені лише в разі, якщо призначення здійснюється за бажанням самої людини.

Зміни у бронюванні

Український уряд отримав завдання протягом місяця переглянути доцільність і механізм бронювання військовозобов’язаних, які працюють у сфері охорони здоров’я. Це стосується медичних працівників, фахівців з реабілітації та інших працівників, які мають основне місце роботи у державних і комунальних закладах охорони здоров’я. Зокрема, розглядається можливість зняття обмежень на кількість броньованих працівників у цих установах.

Крім того, обласні держадміністрації можуть отримати зобов’язання узгоджувати з центральними органами влади критерії, за якими визначаються підприємства як критично важливі. Це необхідно для забезпечення економіки, життєдіяльності населення та потреб Збройних сил України в умовах воєнного стану.

В Україні заборонять переведення однієї з категорій громадян у піхоту – указ Зеленського
Що відомо про нові правила бронювання в Україні / Інфографіка: Главред

Зміни у військово-лікарських комісіях (ВЛК)

Також, РНБО запропонувала реалізувати додаткові заходи для виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року, яке стосується військово-лікарської експертизи у Збройних силах. Це рішення було затверджене Указом Президента України від 12 вересня 2023 року №576/2023 і має забезпечити ефективність роботи ВЛК в умовах війни.

"(Зокрема, - ред.) в частині забезпечення цифровізації процесів системи здійснення медичних оглядів, у тому числі допризовників, призовників та військовозобов’язаних, військово-лікарськими комісіями в Збройних Силах України, насамперед позаштатними постійно діючими військово-лікарськими комісіями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у рішення РНБО.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу в Брюсселі наголосив на необхідності ухвалення Україною складних рішень щодо мобілізації для протидії російській агресії.

У 2025 році в Україні планують масштабну програму базової військової підготовки для всіх чоловіків віком 18-25 років, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Речник МЗС Георгій Тихий додав, що Україна обговорює з партнерами питання мобілізації та зниження вікового порогу, але основною проблемою залишається затримка поставок обіцяного озброєння.

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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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