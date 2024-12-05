В Україні заборонять переведення однієї з категорій громадян у піхоту – указ Зеленського

Президент України ввів в дію рішення РНБО щодо заборони переведення медиків в піхоту та змінення правил бронювання для медпрацівників.

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Зеленській ввів в дію рішення РНБО щодо заборони призначати медиків на військові посади / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні заборонять переведення медиків в піхоту

Винятком може бути лише особисте бажання особи з медичною освітою

В Україні планують заборонити переведення медичних працівників на посади в піхоту під час дії воєнного стану. Для цього буде розроблено додаткові нормативно-правові акти. Про це йдеться в указі №817/2024 президента Володимира Зеленського, опублікованому на сайті Офісу президента.

Згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони, яке ввів у дію глава держави, уряд отримав завдання розробити нормативне врегулювання, що заборонить призначати осіб із медичною освітою на посади військової служби, які не пов’язані з медичною практикою чи службою.

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Винятки будуть дозволені лише в разі, якщо призначення здійснюється за бажанням самої людини.

Зміни у бронюванні

Український уряд отримав завдання протягом місяця переглянути доцільність і механізм бронювання військовозобов’язаних, які працюють у сфері охорони здоров’я. Це стосується медичних працівників, фахівців з реабілітації та інших працівників, які мають основне місце роботи у державних і комунальних закладах охорони здоров’я. Зокрема, розглядається можливість зняття обмежень на кількість броньованих працівників у цих установах.

Крім того, обласні держадміністрації можуть отримати зобов’язання узгоджувати з центральними органами влади критерії, за якими визначаються підприємства як критично важливі. Це необхідно для забезпечення економіки, життєдіяльності населення та потреб Збройних сил України в умовах воєнного стану.

Що відомо про нові правила бронювання в Україні / Інфографіка: Главред

Зміни у військово-лікарських комісіях (ВЛК)

Також, РНБО запропонувала реалізувати додаткові заходи для виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року, яке стосується військово-лікарської експертизи у Збройних силах. Це рішення було затверджене Указом Президента України від 12 вересня 2023 року №576/2023 і має забезпечити ефективність роботи ВЛК в умовах війни.

"(Зокрема, - ред.) в частині забезпечення цифровізації процесів системи здійснення медичних оглядів, у тому числі допризовників, призовників та військовозобов’язаних, військово-лікарськими комісіями в Збройних Силах України, насамперед позаштатними постійно діючими військово-лікарськими комісіями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у рішення РНБО.

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