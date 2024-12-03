Трамп анонсував перший закордонний візит після виборів: куди вирушить лідер

Перша закордонна поїздка новообраного президента США після виборів відбудеться 7 грудня.

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Трамп планує відвідати Францію / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

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Яку країну Дональд Трамп відвідає першою після обрання

Коли відбудеться анонсований візит новообраного президента США

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що його першим закордонним візитом після перемоги на виборах буде Франція. Про це він написав на своїй сторінці в Truth Social.

За його словами, у Франції він планує відвідати реставрований Собор Паризької Богоматері.

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"Для мене честь оголосити, що в суботу (7 грудня) я поїду до Парижа, Франція, щоб відвідати повторне відкриття чудового історичного Собору Паризької Богоматері, який був повністю відновлений після руйнівної пожежі, що сталася п'ять років тому.", - написав лідер.

Він також похвалив президента Франції Еммануеля Макрона за "чудову роботу".

"Для всіх це буде особливий день!" - додав Трамп.

За даними видання The New York Times, чинний президент США Джо Байден не буде присутній на відкритті Нотр-Дам-де-Парі. Проте на заході має бути присутня перша леді Джилл Байден.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Можливі плани Трампа щодо завершення війни в Україні - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на британського історика і журналіста, Трамп готує резонансний план завершення війни. Він припустив, що за Трампа Україні можуть нав'язати домовленості, які передбачають збереження Росією контролю над окупованими територіями.

Водночас президентство Трампа вплине на політику США щодо підтримки України, вважають журналісти The New York Times. Є побоювання, що Трамп наполягатиме на невигідному для Києва сценарії завершення війни.

Нещодавно аналітик, історик, експерт Джеймстаунського фонду у Вашингтоні Януш Буґайський заявив, що Дональд Трамп не настільки добре знає Російську Федерацію і не слідкує за розвитком подій, але це робить його команда. За його словами, Київ має бути спокійним, тому що Трамп не збирається про щось домовлятися. Він намагається допомогти досягти не тільки миру, а й перемоги для себе та Америки загалом.

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