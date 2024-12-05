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Листопад став найдорожчим місяцем війни для Росії: в розвідці назвали причину

Юрій Берендій
5 грудня 2024, 15:50
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В листопаді 2024 року втрати російських військ у війні проти України сягнули нового рекорду та становили 45 680 осіб, йдеться у звіті розвідки.
Листопад став найдорожчим місяцем війни для Росії: в розвідці назвали причину
Листопад - найдорожчий місяць війни для Росії / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Про що йдеться у звіті розвідки Британії:

  • Рекорд середньодобових втрат РФ у війні зростає вже третій місяць поспіль
  • Листопад став найдорожчим для РФ місцем війни за кількістю втрат
  • Росіяни зберігають високий темп наступу на фронті

У листопаді 2024 року середньодобові втрати російських військових (убитими та пораненими) досягли рекордного рівня за весь час війни, повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвіддані.

За інформацією Генштабу ЗСУ, середньодобовий показник втрат склав 1 523 особи.

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У розвідці Британії наголосили, що це вже третій місяць поспіль, коли Росія зазнає найбільших середньодобових втрат у війні.

"28 листопада також було зафіксовано новий рекорд війни – 2030 втрат за один день, вперше повідомлялося про понад 2000 втрат", – йдеться у повідомленні.

Британська розвідка підрахувала, що загальні втрати РФ у листопаді становили 45 680 осіб, тоді як у жовтні цей показник складав 41 980.

Таким чином, листопад став найдорожчим місяцем для Росії за весь період війни. Крім того, це п’ятий місяць поспіль, коли загальні щомісячні втрати російських військ збільшуються.

"Високий рівень втрат, ймовірно, відображає більш високий темп російських операцій і наступальних дій. Росія намагається посилити тиск на українські позиції, прагнучи відтіснити українські війська на кількох фронтах, включаючи Курськ, Куп’янськ, Торецьк, Покровськ і Велику Новосілку", – вважають британські військові.

У прогнозах британської розвідки зазначається, що навіть із настанням зими у грудні 2024 року Росія може продовжувати втрачати понад 1 000 осіб на день.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін наказав окупаційним військам Росії захопити всю територію Донецької та Луганської областей до кінця січня 2025 року. Хоча темпи просування росіян зросли, вони не можуть перетворити ці успіхи на значні стратегічні переваги. Про це заявив заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко наголосив, що дії Росії свідчать про відсутність намірів завершувати війну. Навіть суттєві виплати не змогли стимулювати поповнення лав російської армії, а темпи набору контрактників продовжують знижуватися.

Військовий експерт Денис Попович повідомив, що операція українських сил у Курській області Росії триває. Попри зниження інтенсивності боїв, ЗСУ продовжують демонструвати успіхи в цьому напрямку.

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Міністерство оборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія.

Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

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