Україна відмовляється від альтернатив членству в НАТО - заява МЗС

У МЗС нагадали про Будапештський меморандум і наголосили, що "жодні сурогати або замінники" повноправного членства України в Альянсі не будуть прийняті.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-otkazyvaetsya-ot-alternativ-chlenstvu-v-nato-zayavlenie-mid-10619363.html Посилання скопійоване

Україна відмовляється від гарантій, які замінюють членство в НАТО - МЗС / Фото: УНІАН

Коротко:

Членство в НАТО - єдина реальна гарантія безпеки України

Київ не прийме жодних альтернатив членству в Альянсі

Україна заздалегідь відмовляється від форматів, альтернативних членству в НАТО, які можуть розглядатися як інструмент стримування від агресії РФ. Про це йдеться в документі Міністерства закордонних справ України.

Заява МЗС опинилася в розпорядженні Європейської правди.

відео дня

Зазначається, що українське МЗС оприлюднило позицію в день початку міністерської зустрічі НАТО.

"Ми переконані, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримувальним фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО", - йдеться в документі.

При цьому документ зазначає, що Україна заздалегідь відмовляється від форматів, альтернативних членству.

"Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не приймемо жодних альтернатив, сурогатів чи замінників повноправного членства України в НАТО", - зазначає МЗС.

Зовнішньополітичне відомство звертається до "США та Великої Британії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, що до нього долучилися, до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", із закликом політично підтримати запрошення України до НАТО вже зараз. Зазначається, що цей крок стане "дієвою протидією російському шантажу".

Вступ країн у НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ України до НАТО - останні новини

Київ вважає реальним варіант, коли країна приєднається до НАТО, але під час війни на неї не поширюється дія 5 статті. Однак входження України до блоку можливе лише повністю, а не без окремих територій.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що вступ України до НАТО може зупинити гарячу фазу війни.

Як повідомляв Главред, нещодавно видання Politico розкрило, хто гальмує вступ України до НАТО. Позиція деяких країн контрастує з країнами Балтії та Польщею. Вони ставляться до ідеї запрошення України до Альянсу з великим ентузіазмом.

Інші новини:

Будапештський меморандум Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – Будапештський меморандум – це угода, яку підписали лідери України, Росії, США та Великої Британії 5 грудня 1994 року. Документом гарантується, що країни-підписанти угоди, у зв'язку з добровільною відмовою від ядерної зброї, не будуть застосовувати військові або політичні заходи щодо України. США, Велика Британія та Франція гарантували повагу територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України і незастосування щодо держави політичних або військових заходів. Після початку російсько-українського конфлікту, в результаті якого був анексований Крим і окупований Донбас, консультації в рамках Будапештського меморандуму не проводилися.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред