Україну накриє мокрий сніг і дощ: стало відомо, коли буде потепління

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні буде йти мокрий сніг з дощем
- Якою буде погода 6 грудня
- Коли в Україні потепліє
Погода в Україні у п’ятницю, 5 грудня, буде з опадами. У багатьох регіонах будуть йти мокрий сніг і подекуди дощ. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
"На Миколая в Україні погода буде вологою, хмарною, із опадами. Із снігом, сніжною крупою, мокрим снігом та подекуди, де тепліше, дощем (на півдні без істотних опадів)", – розповіла синоптикиня.
Вона зазначила, що вночі підморожуватиме, буде від 0 до -4 градусів. Також Діденко попередила, що ввечері та вранці може бути слизько, тому варто бути обережними.
Вдень в Україні очікується від -2 градусів до +3 градусів, у південній частині температура повітря триматиметься на рівні +3…+6 градусів.
Погода в Києві 6 грудня
У Києві 6 грудня передбачається невеликий мокрий сніг, посилиться південно-східний вітер до 6-9 метрів за секунду.
Вночі в столиці температура повітря триматиметься на рівні -1…-3 градуси, вдень буде близько нуля.
"Надалі в Києві, як і в більшості областей України передбачається потепління та дощі", – попередила синоптикиня.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що погода готує сюрпризи – синоптик спрогнозував, де потеплішає до +12. 6 грудня – останній день, коли погода в Україні визначатиметься антициклоном.
Також повідомлялося, що буря затягується – скоро Україну атакує нова магнітна буря. Потужність магнітної бурі досягла майже 7-бальної потужності, після чого пішла на спад.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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