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"Будуть неочікувані рішення": Подоляк - про те, чого очікувати від Трампа

Ангеліна Підвисоцька
5 грудня 2024, 18:54оновлено 5 грудня, 20:08
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Україна буде наполягати на продовженні військової підтримки та посиленні переговорної позиції.
'Будуть неочікувані рішення': Подоляк - про те, чого очікувати від Трампа
Подоляк про переговори з командою Трампа / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот із відео

Головні тези Подоляка:

  • Україна наполягатиме на передачу зброї
  • Переговорна позиція України має бути основною
  • Трамп не погодиться на домінування Путіна

Українська делегація на чолі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком відправилась у США, щоб зустрітися з радниками Дональда Трампа та обговорити питання щодо завершення війни в Україні. Про це заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

Він акцентував на тому, що уряд Трампа лише формується, тому є змога проводити зустрічі, щоб пояснити команді Трампа мотиви війни. Подоляк переконаний, що це допоможе здобути потрібні для України результати. Коли мова йде про комунікацію безпосередньо з Трампом, вона має відбуватися на рівні президента.

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Водночас нині не слід сподіватись на попередні заяви Трампа, адже вони були озвучені в рамках виборчої кампанії.

Подоляк зазначає, що з командою Трампа варто говорити про передачу Україні зброї, насичення системами протиракетної оборони, нарощення далекобійних спроможностей та спільні мілітарні виробництва.

"Україна наполягає на тому, що якщо Захід хоче запустити переговорний процес, то наша позиція має бути основна. Для цього потрібні відповідні інструменти, треба суттєво наростити тиск, побачити іншу поведінку країн Глобального півдня. І важливо не озвучувати провокативні заяви, які тільки стимулюють Росію", – сказав Подоляк.

"Будуть неочікувані рішення"

Російський диктатор Володимир Путін розуміє, що Україна не капітулює. Водночас він хоче, щоб саме Європа та США добровільно відмовились від підтримки України, не витримавши такої війни. У такому випадку Путін стане надпотужним, а РФ почне домінувати на глобальній арені. Однак Трамп на це не погодиться.

"Я вважаю, що попри песимізм щодо Трампа, для нас будуть неочікувані рішення. Чому? Тому що це спроба повернути у глобальному політичному процесі свої лідерські функції. Трамп може це зробити, але йому потрібні свої сценарні заготовки. Він не може грати в сценарій, де домінує Росія, це очевидно",– підсумував Подоляк.

Завершення війни в Україні - головні новини

Нагадаємо, майбутній радник з нацбезпеки обраного президента США Дональда Трампа розглядає кілька варіантів припинення війни в Україні. Перший сценарій передбачає замороження війни з подальшими переговорами, а другий — членство України в НАТО в обмін на території.

Також Трамп під час своєї передвиборчої кампанії заявив, що може завершити війну за 24 години, якщо Європа забезпечить фінансування. Він також натякнув на можливість використання заморожених російських резервів для досягнення угоди з Путіним.

Як повідомляв Главред, головною метою Росії є політичне поглинання України, від якої агресор ніколи не відмовиться. Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Україна має два варіанти розвитку ситуації: або здатися, або розгромити російську армію.

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Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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війна в Україні новини США Дональд Трамп вторгнення Росії Андрій Єрмак
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