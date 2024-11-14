Пішки в Москву: Лавров скигле - "дружні" країни не хочуть заправляти його літаки

Все, що залишається міністру закордонних справ РФ - підсідати пасажиром на чужі борти.

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Лавров плачеться, що його літак не можуть заправити / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Лавров не має змоги заправити літак, яким він користується для перельотів

Під час візиту в Бразилію в Лаврова не було іншого варіанту, як скористатися літаком колеги

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зіткнувся з труднощами в обслуговуванні свого літака через санкції, накладені після початку війни в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю для проекту "Новий світ".

Лавров зазначив, що навіть у "дружніх" країнах виникають відмови у заправці літака спеціального льотного загону "Росія", яким він користується для перельотів, віддаючи перевагу літаку Іл-96.

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За його словами, у 2023 році, коли він відправився до ПАР представляти президента Володимира Путіна на саміті БРІКС, повернення на батьківщину було справжнім випробуванням.

"Бо виявляється, там практично всі компанії, які здійснюють заправку авіаційним паливом, вони не належать країні", — заявив Лавров.

Держави-члени БРІКС / Инфографика: Главред

Схожа ситуація повторилася під час його візиту до Бразилії, іншої країни БРІКС, де Лавров був змушений скористатися літаком бразильського колеги Мауро Вієйри для зустрічі з президентом Луїсом Лулою да Сілвою.

"Заправитися було неможливо", — поскаржився Лавров, додавши, що такі ситуації викликають у нього роздратування.

До речі, 18-19 листопада на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада делегацію Росії очолить саме міністр закордонних справ Сергій Лавров. Річ у тім, що над Путіним нависла загроза арешту за ордером МКС.

Ордер на арешт Путіна - що відомо

Як повідомляв Главред, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Президент США Джо Байден також заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна є обґрунтованим, оскільки російський лідер вчинив воєнні злочини.

Своєю чергою Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан розповів, як Путін може опинитися у в'язниці. Він стверджує, що переговорний процес на рівні суду триває.

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