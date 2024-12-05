Кремль хоче зіграти дипломатично в "паузу" для відновлення сил - Коваленко

Великі виплати не допомагають ворогу поповнювати лави армії РФ у необхідних темпах.

https://glavred.net/ukraine/kreml-hochet-sygrat-diplomaticheski-v-pauzu-dlya-vosstanovleniya-sil-kovalenko-10619981.html Посилання скопійоване

Путін не показує, що готовий сприяти справедливому миру / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Що сказав Коваленко:

Росія хоче продовжувати війну

Кремль шукає можливості для поповнення живої сили

Путін спробує вдатися до маніпуляцій

Дії країни-агресора Росії свідчать про те, що ворог не розглядає сценарій закінчення війни. Про це у Telegram заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, навіть великі виплати не змогли позитивно вплинути на поповнення живої сили РФ і темпи залучення контрактників знижуються.

відео дня

"Здавалося б, якби Росія хотіла війну завершувати, нічого б з цим не робила. Але навпаки. Ворог зараз обмежує бронювання від мобілізації силовиками та співробітниками ВПК, залишаючи велике поле для потенційного проведення хвилі мобілізації в майбутньому для дешевого поповнення сил", - розповів Коваленко.

Керівниц ЦПД також додав, що росіяни на тренувальних полігонах відпрацьовують потенційне форсування Дніпра. Враховуючи це, вливання у ВПК та намагання нарощувати склад збройних сил - сигналів готовності Путіна припинити війну наразі не видно.

Кремлівський диктатор не хоче програти війну, тому може протягом 2025 року маніпулювати. До того ж, рекордні статті бюджету на оборонку і пропаганду, найімовірніше, свідчать про те, що Кремль хоче збрехати заради досягнення паузи у бойових діях задля зміцнення власної армії.

"На цьому фоні позиція України дуже чітка - мир через силу. А жорстка заява спецпредставника США Кіта Келлога в напрямку Москви також демонструє, що трюк Кремля не пройде із Штатами", - наголосив Коваленко.

Позиція України та Росії щодо встановлення миру

Нагадаємо, ЗМІ опублікували умови, на яких РФ готова розпочати діалог з Україною. Серед них те, що переговори можуть вестися щодо точного поділу чотирьох областей - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, а от майбутнє Криму не підлягає обговоренню. Крім цього Путін нібито наполягає на тому, щоб Київ відмовився від амбіцій щодо вступу в НАТО.

Згодом західна преса стверджувала, що Володимир Зеленський поступово змінює свою риторику щодо припинення війни з Росією, натякаючи на те, що Україна готова припинити боротьбу за повернення окупованих територій в обмін на членство в НАТО.

Раніше Главред писав, що Україна планує повідомити про свою готовність до миру. Однак йде мова про стійкий мир, адже нестабільний, чи тимчасовий мир не служить ні інтересам США, ні України.

Інші новини про плани Кремля:

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред